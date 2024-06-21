Самарский университет им. Королева готов в несколько раз увеличить число студентов из Вьетнама

Сейчас в вузе обучается 19 студентов из этой страны, 14 из них были приняты по квоте правительства РФ.
Самарский университет им. Королёва готов в несколько раз увеличить набор студентов из Вьетнама, подготовив для них специальные программы обучения специалистов в области авиации и космонавтики. Сейчас в вузе обучается 19 студентов из этой страны.
"Наш университет готов в ближайшее время в несколько раз увеличить количество обучающихся из Вьетнама. Сейчас у нас 19 студентов из этой страны, 14 из них были приняты по квоте Правительства РФ. Вьетнамские студенты обучаются у нас по таким профессиональным образовательным программам, как машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, проектирование и эксплуатация летательных аппаратов, ракетные комплексы и космонавтика, менеджмент, фундаментальная информатика и информационные технологии. Мы сможем принять всех желающих, кто захочет у нас учиться, и подготовить для студентов из Вьетнама специальные программы обучения специалистов в области авиации и космонавтики", — заявил Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва.
Как отметил ректор, Самарский университет имеет большой опыт организации программ повышения квалификации и основных образовательных программ в интересах зарубежных партнеров, в том числе в сетевой форме на русском и английском языках. Среди ключевых компетенций университета — разработка, производство и испытания спутников, включая полезную нагрузку под различные миссии, технологии дистанционного зондирования Земли и обработка больших данных под различные прикладные задачи — картография, широкий спектр мониторинга, в том числе с применением гиперспектральных технологий.
С 10 по 15 июня 2024 года во Вьетнаме побывала делегация Самарского университета им. Королёва. Цель визита — наращивание собственной зарубежной сети партнерских организаций, что позволит увеличить количество студентов из Вьетнама. Представители самарского вуза посетили Ханойский университет науки и технологий, Международный образовательный исследовательский институт, Данангский университет науки и образования, Данангский университет науки и технологий и другие образовательные учреждения. В ходе встреч с руководством вьетнамских вузов обсуждались вопросы организации совместных образовательных программ, академических обменов, а также участия вьетнамских студентов в международных летних и зимних школах Самарского университета им. Королёва.
Ранее Самарский университет им. Королёва участвовал в подготовке предложений в рамках работы Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий. В числе этих предложений — возможность проведения в Самаре российско-вьетнамского научно-образовательного форума и необходимость разработки механизмов финансирования совместных научно-образовательных проектов вузов России и Вьетнама по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.