Ребенок погиб на пожаре на даче под Сызранью

В субботу, 22 июня, в 6:12 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Маяк" в Сызранском районе, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Площадь пожара составила 100 кв. м. На тушение были направлены 16 сотрудники ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.

В 6:53 им удалось локализовать очаг возгорания, а в 7:17 уже было ликвидировано открытое горение.

В ведомстве отметили, что при пожаре погиб 13-летний мальчик.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.



