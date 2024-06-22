16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев вместе с волонтерами принял участие в акции памяти "Огненные картины войны" Вячеслав Федорищев: "Бюджет региона должен быть больше в два раза через пять лет" Жители Самарской области при заключении контракта о прохождении военной службы будут получать 1 млн рублей Вячеслав Федорищев: "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка" Вячеслав Федорищев: "Обращение с ТКО – это один из самых проблемных вопросов"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вместе с волонтерами принял участие в акции памяти "Огненные картины войны"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с представителями молодежных, патриотических, волонтерских, студенческих организаций региона принял участие в акции "Огненные картины войны" в преддверии Дня памяти и скорби.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Эта международная акция ежегодно проходит в городах, имеющих звания "Город трудовой доблести", "Город воинской славы" и "Город-герой". В Самарской области почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присвоено Самаре и Сызрани. 

Добровольцы Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" создают из свечей огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В этом году на площади Славы в областной столице была выложена картина с изображением журавлей, Георгиевской ленты и надписи "Самара помнит". Работу художники  начали днем с нанесения рисунка, а первые свечи зажгли около 21:30. 

Вячеслав Федорищев присоединился к акции и вместе с волонтерами зажег свечи.  "Сегодня, как и каждый год, мы с особым настроением выходим на эту акцию, — отметил врио губернатора, — вспоминаем важнейший в истории нашей страны, становления мира этап, который выпал на долю наших предков. Ровно 83 года назад началась война — страшная, бескомпромиссная, жесточайшая, по сути своей — война добра со злом. И именно наши предшественники эту войну выиграли. В каждой семье в нашей стране есть те люди, которые до сих пор здравствуют или остались только на фотографиях, в памяти, в сердцах, наши дорогие ветераны — герои, которые достойно прошли ту войну и победили". 
Как отметил глава региона, о событиях тех времен мы знаем по их рассказам. "А ведь многое осталось за скобками — самое страшное, самое больное. Они сильные люди с добрым сердцем — они нас берегут, не рассказывая до конца, как сложно было проходить этот этап, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это была не первая битва, не первая война, , но она была, наверное, самой определяющей наше будущее. И мы победили". 

Ветераны — пример силы духа, особенно в непростой период, который проходит наша страна сейчас. Как 83 года назад, в этот момент наши герои так же защищают нашу страну. "Мы здесь — каждый из нас — с ними и в помыслах, и в делах. Это наша святая обязанность помогать, содействовать, быть вместе с теми парнями, которые защищают  нашу страну, с их семьями, которые воспитали таких героев", — подчеркнул глава региона. 

На самарских оборонных предприятиях так же, как и тогда в Куйбышеве, куется оружие Победы. 83 года назад Самара стала запасной столицей, именно сюда были эвакуированы стратегически важные заводы. Глава региона призвал чтить эту память. 

"Наша с вами святая задача — быть по-настоящему достойными тех великих людей, которые обеспечили наше общее будущее, будущее нашей страны. Я знаю точно, и каждый знает, мы победим. Победа будет за нами, за каждым из тех ребят, которые с оружием в руках сейчас защищают нашу Родину, за нашей великой страной. Давайте еще раз вспомним всех героев, которые 83 года назад узнали о том, что началась война, и победили. Будем каждый день в каждом своем действии руководствоваться их примером — великим примером великих людей великой страны", — обратился руководитель области. 

По завершении акции "Огненные картины войны" представители регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Самарской области совместно с участниками  молодежных объединений региона в рамках Всероссийской акции "Свеча Памяти" возложили цветы и лампады к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о тех, кто отдал жизнь, защищая мирное небо во время Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30