Вячеслав Федорищев вместе с волонтерами принял участие в акции памяти "Огненные картины войны"

В пятницу, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с представителями молодежных, патриотических, волонтерских, студенческих организаций региона принял участие в акции "Огненные картины войны" в преддверии Дня памяти и скорби.

Эта международная акция ежегодно проходит в городах, имеющих звания "Город трудовой доблести", "Город воинской славы" и "Город-герой". В Самарской области почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присвоено Самаре и Сызрани.

Добровольцы Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" создают из свечей огненную картину, посвященную вкладу региона и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В этом году на площади Славы в областной столице была выложена картина с изображением журавлей, Георгиевской ленты и надписи "Самара помнит". Работу художники начали днем с нанесения рисунка, а первые свечи зажгли около 21:30.

Вячеслав Федорищев присоединился к акции и вместе с волонтерами зажег свечи. "Сегодня, как и каждый год, мы с особым настроением выходим на эту акцию, — отметил врио губернатора, — вспоминаем важнейший в истории нашей страны, становления мира этап, который выпал на долю наших предков. Ровно 83 года назад началась война — страшная, бескомпромиссная, жесточайшая, по сути своей — война добра со злом. И именно наши предшественники эту войну выиграли. В каждой семье в нашей стране есть те люди, которые до сих пор здравствуют или остались только на фотографиях, в памяти, в сердцах, наши дорогие ветераны — герои, которые достойно прошли ту войну и победили".

Как отметил глава региона, о событиях тех времен мы знаем по их рассказам. "А ведь многое осталось за скобками — самое страшное, самое больное. Они сильные люди с добрым сердцем — они нас берегут, не рассказывая до конца, как сложно было проходить этот этап, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это была не первая битва, не первая война, , но она была, наверное, самой определяющей наше будущее. И мы победили".

Ветераны — пример силы духа, особенно в непростой период, который проходит наша страна сейчас. Как 83 года назад, в этот момент наши герои так же защищают нашу страну. "Мы здесь — каждый из нас — с ними и в помыслах, и в делах. Это наша святая обязанность помогать, содействовать, быть вместе с теми парнями, которые защищают нашу страну, с их семьями, которые воспитали таких героев", — подчеркнул глава региона.

На самарских оборонных предприятиях так же, как и тогда в Куйбышеве, куется оружие Победы. 83 года назад Самара стала запасной столицей, именно сюда были эвакуированы стратегически важные заводы. Глава региона призвал чтить эту память.

"Наша с вами святая задача — быть по-настоящему достойными тех великих людей, которые обеспечили наше общее будущее, будущее нашей страны. Я знаю точно, и каждый знает, мы победим. Победа будет за нами, за каждым из тех ребят, которые с оружием в руках сейчас защищают нашу Родину, за нашей великой страной. Давайте еще раз вспомним всех героев, которые 83 года назад узнали о том, что началась война, и победили. Будем каждый день в каждом своем действии руководствоваться их примером — великим примером великих людей великой страны", — обратился руководитель области.

По завершении акции "Огненные картины войны" представители регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Самарской области совместно с участниками молодежных объединений региона в рамках Всероссийской акции "Свеча Памяти" возложили цветы и лампады к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о тех, кто отдал жизнь, защищая мирное небо во время Великой Отечественной войны.