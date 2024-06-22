В Самарской области перестанут оплачивать за мусор с квадратного метра

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Кинель пообщался с местными жителями, чтобы выяснить, какие вопросы их волнуют наиболее остро и требуют скорейшего разрешения.

Во время беседы жители города обратили внимание на действующую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Напомним, в настоящее время в городах оплата начисляется из расчета квадратных метров жилья, а в сельских территориях — исходя из количества проживающих в доме людей.

"Этим вопросом я занимаюсь каждый день. Буквально с первых дней своей работы в регионе мы его обсуждаем. Инициативной группе хочу сказать: решение уже принято. Мы переходим с действующего тарифа, когда мы считаем по квадратным метрам, на количество людей", — заявил Вячеслав Федорищев. Он добавил, что потребуется время для того, чтобы решение оформить и утвердить нормативно-правовые акты. "К 1 сентября это решение вы увидите в своих платежках", — подчеркнул врио губернатора.

Во время беседы жители Кинеля обратили внимание на состояние местных дорог, а также отсутствие крупного спортивного комплекса. Кроме того, был затронут вопрос развития сельского хозяйства в Самарской области. "Все вопросы будем решать планомерно и системно", — ответил глава региона.

Он пояснил, что уже в ближайшее время будут направлены дополнительные средства на все направления социально-экономического развития. Соответствующие поправки в региональный бюджет будут внесены на ближайшем заседании Самарской губернской думы.