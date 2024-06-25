Страховой Дом ВСК поднялся на 4 место среди крупнейших игроков отрасли по итогам 1 квартала

По итогам 1 квартала 2024 года Страховой Дом ВСК продемонстрировал уверенный рост объема страховых премий. Так, по данным Банка России, сборы компании в non-life сегменте составили 38 млрд рублей, увеличившись на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило Страховому Дому ВСК подняться на 4 место в рейтинге ключевых игроков рынка (без учета страхования жизни).

Автострахование по праву занимает существенную долю в портфеле компании: фокус на продуктовой линейке и гибкой системе тарификации для клиентов, удобном и современном сервисе заключения договоров страхования для агентов и партнеров позволил компании увеличить в 1 квартале объем страховых премий по каско на 28,8% до 7,9 млрд рублей, увеличив при этом рыночную долю до 10,7%.

Значимую положительную динамику в портфеле ВСК демонстрирует имущественное страхование — удобные в заключении и понятные по условиям и набору рисков коробочные продукты для физических лиц с возможностью их покупки как на сайте, так и у партнеров компании, оперативный андеррайтинг и универсальные правила страхования для юридических лиц позволили заключить договоров страхования в данном сегменте на 8,3 млрд рублей, что на 33,6% выше, чем в 2023 году. Рыночная доля компании — 10,7%.

Одним из наиболее быстрорастущих сегментов для ВСК по итогам 1 квартала 2024 года стало добровольное медицинское страхование. Сборы компании по ДМС выросли на 41% до 5,6 млрд рублей как за счет новых медицинских сервисов, таких как психологическая помощь, анализы на дому, телемедицина и многие другие, так и за счет расширения клиентской базы. Доля ВСК среди ключевых игроков рынка увеличилась до 5,1%, таким образом компания поднялась на 4 место в общем рейтинге страховщиков ДМС.

В совокупности с остальными видами страхования компании удалось увеличить свою рыночную долю в non-life сегменте в целом — на 0,9 п. п. до 8,4%. По итогам 1 квартала 2024 года ВСК укрепила свои позиции в топ-5 крупнейших страховщиков страны по объему сборов, поднявшись на 4 строчку рейтинга компаний по размеру собранных премий.

"Самый динамичный рост зафиксирован в приоритетных для ВСК направлениях — добровольном медицинском страховании, имущественных видах, каско. И это не случайно. В начале 2024 года в ВСК была принята новая стратегия развития компании. В основе стратегии — целостная экосистема сервисно-страховых решений, выстраиваемая вокруг наших клиентов. Экосистема состоит из четырех направлений — Бизнес, Дом, Здоровье и Авто. Именно в этих направлениях в 2024 году ВСК показывает стабильный рост, что говорит о верности выбранного пути, а также о том, что компания предлагает востребованные страховые решения и цифровые сервисы, отвечающие как текущим запросам наших клиентов, так и предвосхищая их", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.