Страховой Дом ВСК поднялся на 4 место среди крупнейших игроков отрасли по итогам 1 квартала

По итогам 1 квартала 2024 года Страховой Дом ВСК продемонстрировал уверенный рост объема страховых премий. Так, по данным Банка России, сборы компании в non-life сегменте составили 38 млрд рублей, увеличившись на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило Страховому Дому ВСК подняться на 4 место в рейтинге ключевых игроков рынка (без учета страхования жизни).
Автострахование по праву занимает существенную долю в портфеле компании: фокус на продуктовой линейке и гибкой системе тарификации для клиентов, удобном и современном сервисе заключения договоров страхования для агентов и партнеров позволил компании увеличить в 1 квартале объем страховых премий по каско на 28,8% до 7,9 млрд рублей, увеличив при этом рыночную долю до 10,7%.
Значимую положительную динамику в портфеле ВСК демонстрирует имущественное страхование — удобные в заключении и понятные по условиям и набору рисков коробочные продукты для физических лиц с возможностью их покупки как на сайте, так и у партнеров компании, оперативный андеррайтинг и универсальные правила страхования для юридических лиц позволили заключить договоров страхования в данном сегменте на 8,3 млрд рублей, что на 33,6% выше, чем в 2023 году. Рыночная доля компании — 10,7%.
Одним из наиболее быстрорастущих сегментов для ВСК по итогам 1 квартала 2024 года стало добровольное медицинское страхование. Сборы компании по ДМС выросли на 41% до 5,6 млрд рублей как за счет новых медицинских сервисов, таких как психологическая помощь, анализы на дому, телемедицина и многие другие, так и за счет расширения клиентской базы. Доля ВСК среди ключевых игроков рынка увеличилась до 5,1%, таким образом компания поднялась на 4 место в общем рейтинге страховщиков ДМС.
В совокупности с остальными видами страхования компании удалось увеличить свою рыночную долю в non-life сегменте в целом — на 0,9 п. п. до 8,4%. По итогам 1 квартала 2024 года ВСК укрепила свои позиции в топ-5 крупнейших страховщиков страны по объему сборов, поднявшись на 4 строчку рейтинга компаний по размеру собранных премий.
"Самый динамичный рост зафиксирован в приоритетных для ВСК направлениях — добровольном медицинском страховании, имущественных видах, каско. И это не случайно. В начале 2024 года в ВСК была принята новая стратегия развития компании. В основе стратегии — целостная экосистема сервисно-страховых решений, выстраиваемая вокруг наших клиентов. Экосистема состоит из четырех направлений — Бизнес, Дом, Здоровье и Авто. Именно в этих направлениях в 2024 году ВСК показывает стабильный рост, что говорит о верности выбранного пути, а также о том, что компания предлагает востребованные страховые решения и цифровые сервисы, отвечающие как текущим запросам наших клиентов, так и предвосхищая их", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.