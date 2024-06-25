Вячеслав Федорищев представил новых вице-губернаторов Самарской области

Во вторник, 25 июня, врио главы региона Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил на заседании губдумы о кадровых изменениях в правительстве. Он представил новых врио вице-губернаторов.

Экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко получил пост врио вице-губернатора Самарской области. Он будет курировать экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринарию, сферы туризма и науки.

Администрацию губернатора (тоже с приставкой врио) возглавил Вячеслав Романов. Ранее он был министром промышленности и торговли Тульской области.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов перейдет на пост врио главы департамента внутренней политики.