Вячеслав Федорищев представил новых вице-губернаторов Самарской области

Во вторник, 25 июня, врио главы региона Самарской области Вячеслав Федорищев озвучил на заседании губдумы о кадровых изменениях в правительстве. Он представил новых врио вице-губернаторов.
Экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко получил пост врио вице-губернатора Самарской области. Он будет курировать экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, ветеринарию, сферы туризма и науки.
Администрацию губернатора (тоже с приставкой врио) возглавил Вячеслав Романов. Ранее он был министром промышленности и торговли Тульской области.
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов перейдет на пост врио главы департамента внутренней политики.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.