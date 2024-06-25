Семья участников конкурса "Лидеры России" из Самары вышла в финал проекта "Это у нас семейное"

В конкурсе "Это у нас семейное" — самом народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" участвуют семьи с активной жизненной позицией, участники конкурсов и проектов.

В их числе выпускники конкурса управленцев "Лидеры России". 5–8 июля они встретятся с другими семейными командами в Мастерской управления "Сенеж" на финале, чтобы побороться за главные призы народного конкурса — сертификаты на улучшение жилищных условий.

В семейной команде Литвинцевых, Шустовых из Самары мама Дина и папа Михаил — участники конкурса управленцев "Лидеры России" пятого юбилейного сезона, который завершился в феврале 2024 года.

"Знакомство с президентской платформой "Россия — страна возможностей" началось с конкурса "Лидеры России", когда муж отправил заявку на участие еще во втором сезоне. С каждым годом он продвигался все ближе к суперфиналу, в прошлом году решили участвовать вместе, в итоге я финалист, Миша — суперфиналист юбилейного сезона. Два конкурса шли параллельно, так что не успели мы завершить участие в управленческом конкурсе, как началась активная фаза семейного", — поделилась Дина.

Их команда состоит из шести участников: сам папа — менеджер проектов в нефтяной компании, занимается организацией государственной и экологической экспертизы проектной документации на строительство объектов, мама — советник директора по воспитанию в техническом лицее, организовывает мероприятия, помогает детям писать проекты, а педагогам — налаживать отношения с детьми, их дочки — школьницы Маргарита и Елизавета, бабушка Галина Михайловна и дедушка Владимир Альбертович.

"Лидерский" опыт оказался очень полезным на полуфинале: Дина и Михаил сумели задать командный настрой и объяснить семейной команде про важность тайминга и воли к победе.

"Оказалось, с семьей работать в команде очень здорово. Мы поддерживали друг друга, давали всем возможность проявить себя. Роль капитана на себя взял Миша, он знал, кто в чем силен, и в соответствии с компетенциями распределял задачи. Особенно приятно, что мои родители увидели, как наши дети выполняют задания наравне со взрослыми, нам удалось показать особую атмосферу проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", про которую мы раньше только рассказывали по телефону", — добавила Дина.

Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет 5–8 июля в Мастерской управления "Сенеж". Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проходит под эгидой Года семьи и при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", ООО "Институт современной психологии и родологии", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".