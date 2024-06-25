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Страхование Финансы

Сайт ВСК — победитель премии Digital Leaders Award — 2024

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сайт Страхового Дома ВСК стал победителем ежегодной Премии Digital Leaders Award. Проект признан лучшим в номинации "Сервис года".

Digital Leaders Award — награда в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победители определялись путем экспертного голосования.

Проект "Сайт ВСК — единая страховая платформа" был запущен в 2023 году. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила уникальную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.

Разработчикам удалось увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, за счет чего услуги ВСК стали пользоваться большим спросом. Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть уже на половине скролла основной страницы.

Для администраторов новый сайт стал более простым в использовании. Теперь контент-менеджеры легко могут менять наполнение страниц без привлечения разработчиков. Сервис позволяет вносить изменения вплоть до малейших элементов: от названия кнопок и ссылок до контента основных блоков и баннеров.

"При разработке сайта мы учли проведенные ранее исследования о пользовательском поведении, отзывы клиентов, а также современные тенденции UI/UX-дизайна. Благодаря этому мы не просто изменили визуальную концепцию, а создали принципиально новый и удобный инструмент прямой коммуникации с действующими и потенциальными потребителями услуг и сервисов. Мы благодарны пользователям и экспертам за высокую оценку работы нашей команды", — заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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