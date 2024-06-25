Сайт ВСК — победитель премии Digital Leaders Award — 2024

Сайт Страхового Дома ВСК стал победителем ежегодной Премии Digital Leaders Award. Проект признан лучшим в номинации "Сервис года".
Digital Leaders Award — награда в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Победители определялись путем экспертного голосования.
Проект "Сайт ВСК — единая страховая платформа" был запущен в 2023 году. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила уникальную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.
Разработчикам удалось увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, за счет чего услуги ВСК стали пользоваться большим спросом. Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть уже на половине скролла основной страницы.
Для администраторов новый сайт стал более простым в использовании. Теперь контент-менеджеры легко могут менять наполнение страниц без привлечения разработчиков. Сервис позволяет вносить изменения вплоть до малейших элементов: от названия кнопок и ссылок до контента основных блоков и баннеров.
"При разработке сайта мы учли проведенные ранее исследования о пользовательском поведении, отзывы клиентов, а также современные тенденции UI/UX-дизайна. Благодаря этому мы не просто изменили визуальную концепцию, а создали принципиально новый и удобный инструмент прямой коммуникации с действующими и потенциальными потребителями услуг и сервисов. Мы благодарны пользователям и экспертам за высокую оценку работы нашей команды", — заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.