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Образование Общество

Два студента Самарского университета им. Королева стали медалистами Всероссийской олимпиады "Я – профессионал"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победители и призеры смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Самарский университет им. Королёва стал лидером среди вузов Самарской области по количеству дипломантов VII сезона Всероссийской олимпиады "Я — профессионал". 17 студентов смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях страны и получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов.

Немного статистики. Студенты Самарского университета им. Королёва максимально включились в процесс подачи регистраций на участие в олимпиаде — 4 720 заявок по всем 73-м направлениям олимпиады. К заключительному этапу были допущены две сотни человек, из которых самыми смелыми оказались 73 бакалавра, магистра и специалиста, причём восемь участников заключительного этапа решали задачи по двум направлениям, а четыре участника пробовали свои силы в трёх направлениях! Аплодируем также нашим иностранным студентам, которые добрались до финала: Чарьлзу Идехену из Нигерии, Александру Молоткову, Денису Олькову, Ангелине Самарской, Артёму Чуркину из Казахстана, а также Герсону Элиуду Рамиресу Виллалону из Мексики.

По результатам всех состязаний в числе победителей олимпиады "Я — профессионал" — 17 дипломантов из Самарского университета им. Королёва, двое из них — бронзовые медалисты. Четыре студента стали призерами направления "Зелёная энергетика", которое курирует Самарский университет им. Королёва.

Андрей Скороумов, студент 4 курса института авиационной и ракетно-космической техники, участвовал в олимпиаде уже третий раз. Регистрацию прошёл сразу по четырем (!) направлениям олимпиады, связанным с его специальностью, — "Металлургия". В финал прошёл по двум направлениям и, по его словам, неожиданно получил бронзовую медаль. Сейчас молодой человек радуется дополнительным 20 баллам, которые он обязательно использует при поступлении в магистратуру. А ещё планирует, на что потратит 100 тыс. руб., которые полагаются всем бронзовым медалистам.

"Самым сложным было прохождение отборочных этапов, так как я участвовал сразу в четырех направлениях, — говорит Андрей Скороумов. — В полуфинале и финале я уже спокойно решал задачи, так как на самом деле не надеялся на какую-либо победу. Представляете мою радость, когда я стал-таки медалистом?

Участие в этой олимпиаде — это уникальная возможность испытать свои знания и навыки. При этом статус дипломанта олимпиады позволяет попасть на стажировку в крутую организацию, медалистам выплачивается материальное вознаграждение. По профилю я ещё и получил максимально возможные дополнительные 20 баллов при поступлении в магистратуру!"

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. В этом сезоне в нее вошло 73 направления. Организатором одного из них — направления "Зеленая энергетика" — выступил Самарский университет им. Королёва. В подготовке олимпиадных заданий участвовали такие компании, как Центр водородных технологий АФК Система, АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ПАО "Самараэнерго", ПАО "СамарНИПИнефть", ООО "Транспорт Будущего", федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Союз".

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