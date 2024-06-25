Два студента Самарского университета им. Королева стали медалистами Всероссийской олимпиады "Я – профессионал"

Победители и призеры смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.
Самарский университет им. Королёва стал лидером среди вузов Самарской области по количеству дипломантов VII сезона Всероссийской олимпиады "Я — профессионал". 17 студентов смогут пройти стажировку в крупных профильных компаниях страны и получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов.
Немного статистики. Студенты Самарского университета им. Королёва максимально включились в процесс подачи регистраций на участие в олимпиаде — 4 720 заявок по всем 73-м направлениям олимпиады. К заключительному этапу были допущены две сотни человек, из которых самыми смелыми оказались 73 бакалавра, магистра и специалиста, причём восемь участников заключительного этапа решали задачи по двум направлениям, а четыре участника пробовали свои силы в трёх направлениях! Аплодируем также нашим иностранным студентам, которые добрались до финала: Чарьлзу Идехену из Нигерии, Александру Молоткову, Денису Олькову, Ангелине Самарской, Артёму Чуркину из Казахстана, а также Герсону Элиуду Рамиресу Виллалону из Мексики.
По результатам всех состязаний в числе победителей олимпиады "Я — профессионал" — 17 дипломантов из Самарского университета им. Королёва, двое из них — бронзовые медалисты. Четыре студента стали призерами направления "Зелёная энергетика", которое курирует Самарский университет им. Королёва.
Андрей Скороумов, студент 4 курса института авиационной и ракетно-космической техники, участвовал в олимпиаде уже третий раз. Регистрацию прошёл сразу по четырем (!) направлениям олимпиады, связанным с его специальностью, — "Металлургия". В финал прошёл по двум направлениям и, по его словам, неожиданно получил бронзовую медаль. Сейчас молодой человек радуется дополнительным 20 баллам, которые он обязательно использует при поступлении в магистратуру. А ещё планирует, на что потратит 100 тыс. руб., которые полагаются всем бронзовым медалистам.
"Самым сложным было прохождение отборочных этапов, так как я участвовал сразу в четырех направлениях, — говорит Андрей Скороумов. — В полуфинале и финале я уже спокойно решал задачи, так как на самом деле не надеялся на какую-либо победу. Представляете мою радость, когда я стал-таки медалистом?
Участие в этой олимпиаде — это уникальная возможность испытать свои знания и навыки. При этом статус дипломанта олимпиады позволяет попасть на стажировку в крутую организацию, медалистам выплачивается материальное вознаграждение. По профилю я ещё и получил максимально возможные дополнительные 20 баллов при поступлении в магистратуру!"
Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. В этом сезоне в нее вошло 73 направления. Организатором одного из них — направления "Зеленая энергетика" — выступил Самарский университет им. Королёва. В подготовке олимпиадных заданий участвовали такие компании, как Центр водородных технологий АФК Система, АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ПАО "Самараэнерго", ПАО "СамарНИПИнефть", ООО "Транспорт Будущего", федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Союз".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.