Электрощит Самара и филиал НИУ "МЭИ" в Волжском: "Наша цель — успешное сотрудничество"

25-26 июня 2024 года в рамках соглашения о сотрудничестве филиал НИУ "МЭИ" в Волжском провел в Электрощит Самара "Дни открытых дверей".

В рамках деловой программы состоялась встреча генерального директора Электрощит Самара Дмитрия Куприянова и директора филиала НИУ "МЭИ" в г. Волжском Махсуда Султанова. Сторонами подписана Дорожная карта, которая предполагает развитие двусторонних отношений между компанией и вузом. В частности, рассмотрены вопросы интеграции Электрощит Самара в проведение олимпиады "Надежда энергетики". Участие компании предполагает подготовку конкурсных заданий. Махсуд Султанов отметил, что конкурс "Энергия Вашего Будущего", который проводится Электрощит Самара, при возможности участия в нем школьников, может стать отборочным этапом для участия в финале олимпиады. Также были затронуты вопросы прохождения практики на производственной площадке Электрощит Самара.

Кроме того, специалисты Электрощит Самара будет участвовать в определении тем выпускных квалификационных работ студентов филиала НИУ "МЭИ" в г. Волжский. Технический директор Электрощит Самара Игорь Цветков отметил, что такая практика будет интересна и студентам, и компании. "Студенты более восприимчивы к новым технологиям, они могут предложить достаточно интересные для компании решения в рамках разработки тем выпускных работ. А сотрудничество с высококлассными специалистами Электрощит Самара может стать выпуском на рынок нового продукта или решения".

Во время визита сотрудники Волжского филиала организовали двухдневную работу выездного кабинета отборочной комиссии НИУ "МЭИ". Это уникальная возможность для всех желающих подать заявление на зачисление в вуз в Самаре. На открытой встрече с сотрудниками Электрощит Самара директор филиала НИУ "МЭИ" в г. Волжский Махсуд Султанов подробно рассказал о вузе, возможности получения высшего образования как самих сотрудников, так и их детей, а также ответил на интересующие работников вопросы. Отдельно Махсуд Султанов встретился с Советом молодежи Электрощит Самара.

"Мы нацелены на работу с реальным сектором экономики. А Электрощит Самара — именно такое предприятие. Мне, как директору, важно лично осмотреть производство, познакомиться с руководителями направлений деятельности компании, узнать, какие возможности и условия компания может предоставить нашим выпускникам. В мае в стенах нашего вуза мы подписали Соглашение о сотрудничестве. Сегодня подписание Дорожной карты Соглашения — это первый шаг на пути к нашему успешному взаимодействию", — прокомментировал директор филиала НИУ "МЭИ" в Волжском Махсуд Султанов.

"Во время визита в филиал НИУ "МЭИ" в г. Волжском мы увидели заинтересованность и студентов, сотрудников вуза в образовательном процессе. Сегодня мы подписали Дорожную карты сотрудничества, которая предполагает возможности и для Электрощит Самара, и для студентов НИУ МЭИ: это и производственная практика, и участие специалистов предприятия в образовательном процессе. Компания ждет выпускников вуза в дружный коллектив", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.