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На выборы губернатора заявился депутат Госдумы Владимир Плякин Еще две партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Самарской области Выборы губернатора Самарской области пройдут в три дня Молодежь Самарской области приняла самое активное участие в выборах президента страны Фарит Мухаметшин провел встречу с международными наблюдателями на выборах президента России в Самарской области

Выборы Власть и политика

На выборы губернатора заявился депутат Госдумы Владимир Плякин

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы Владимир Плякин подал документы для участия в выборах губернатора Самарской области. Об этом он написал в своем Телеграм-канале в среду, 26 июня.

Фото: https://t.me/plyakin

"Сегодня я подал в избирком Самарской области документы для своего выдвижения кандидатом на выборы губернатора Самарской области, вчера партия "Новые люди" меня выдвинула", - сообщил парламентарий.

Напомним, Владимир Плякин избрался в Государственную думу по спискам партии "Новые люди" от Самарской и Ульяновской областей. Он уроженец Самары. До избрания в Госдуму работал в представительстве Самарской области в Москве.

Выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. Ранее документы в облизбирком для участия в выборах губернатора подали Михаил Маряхин ("Справедливая Россия"), Алексей Лескин (КПРФ), Вадим Байков ("Коммунисты России"). Врио губернатора Вячеслав Федорищев пойдет на выборы от "Единой России".

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