На выборы губернатора заявился депутат Госдумы Владимир Плякин

Депутат Госдумы Владимир Плякин подал документы для участия в выборах губернатора Самарской области. Об этом он написал в своем Телеграм-канале в среду, 26 июня.
"Сегодня я подал в избирком Самарской области документы для своего выдвижения кандидатом на выборы губернатора Самарской области, вчера партия "Новые люди" меня выдвинула", - сообщил парламентарий.
Напомним, Владимир Плякин избрался в Государственную думу по спискам партии "Новые люди" от Самарской и Ульяновской областей. Он уроженец Самары. До избрания в Госдуму работал в представительстве Самарской области в Москве.
Выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. Ранее документы в облизбирком для участия в выборах губернатора подали Михаил Маряхин ("Справедливая Россия"), Алексей Лескин (КПРФ), Вадим Байков ("Коммунисты России"). Врио губернатора Вячеслав Федорищев пойдет на выборы от "Единой России".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.