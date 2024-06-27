В ТГУ нашли способ предупредить сбои в работе трансформатора

Выпускник Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) Лев Москалев разработал систему предиктивной аналитики технического состояния силового трансформатора. Она позволит прогнозировать срок службы агрегата и возможные неполадки в его работе. Проект — победитель грантовой программы Минобрнауки РФ "Студенческий Стартап".

В этом "Разработка системы мониторинга силового трансформатора с функциями предиктивной аналитики" — название выпускной магистерской работы Льва Москалёва. В этом году он заканчивает обучение в магистратуре института химии и энергетики ТГУ по направлению "Электроэнергетика и электротехника".

"Приборов для контроля силовых трансформаторов сейчас существует немало, но они не высчитывают остаточный ресурс — работают по факту. Такой прибор покажет, что трансформатор "умер" из-за такого дефекта, то есть объяснит причину, — говорит Лев Москалёв. — Например, есть переносное устройство FreDA. Его работа основывается на анализе частотного отклика, но мониторинг ведётся только на оборудовании, отключённом от сети".

Разработка магистранта Тольяттинского госуниверситета также анализирует частотный отклик силового трансформатора, но она способна осуществлять этот процесс даже на работающем агрегате, то есть в режиме онлайн. Кроме того, благодаря предиктивной аналитике система предоставляет набор данных, позволяющих определить, каким ресурсом обладает трансформатор, не грозят ли ему поломки и выход из строя в ближайшем будущем.

"Мы, по сути, работаем на перспективу. Например, система может уведомить, что есть такой-то дефект, что он развивается такими-то темпами, соответственно, у трансформатора имеется вот такой-то ресурс и "жить" ему осталось столько-то времени", — поясняет Лев Москалёв.

Преимущества системы очевидны, и это уже отметили эксперты: в 2022 году Лев Москалев со своей разработкой выиграл конкурс на финансирование студенческих проектов в Тольяттинском госуниверситете, а в 2023 году получил средства на развитие своего проекта по грантовой программе Минобрнауки РФ "Студенческий Стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"У нашего проекта также есть поддержка индустриальных партнёров — это ООО "СК ЛАЙФ" (Ставропольский район, Узюково), ООО "Самарская электросетевая компания" и ряд других отраслевых и распределительных компаний. Сейчас мы активно собираем предзаказы на установку нашей системы", — делится Лев Москалев.