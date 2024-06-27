В Самаре на ул. Ставропольской загорелся трамвай

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В четверг, 27 июня, в Самаре примерно в 19:00 на пересечении улиц Ставропольской и Воронежской загорелся трамвай. Как сообщают очевидцы, задымился второй вагон трамвая №13, следовавшего по направлению в город.

Фото: предоставлено очевидцем