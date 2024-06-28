Просветителей Самарской области приглашают стать участниками Знание.Премия — 2024

Российское общество "Знание" запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 г. на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация "За вклад в сохранение семейных ценностей". Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм" — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 г. награда также вручается иностранцам в номинации "Иностранный просветитель года" и подросткам от 12 до 17 лет в номинации "Юный просветитель года".

"Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллионов зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества "Знание". Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и другие.

Лауреаты в номинации "Народный выбор" определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых "Выбор Первых" выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

В 2023 г. Знание.Премия собрала около 18 тыс. заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.

"С каждым годом премия становится все более востребованной и демонстрирует растущий престиж миссии просветителя в нашей стране. И это важно, ведь, несмотря на развивающиеся технологии, одно остается неизменным — люди учатся у людей. Важнейший из приоритетов Российского общества "Знание" после перезагрузки — лекторы, люди, которые не просто делятся своими опытом и компетенциями, но и стремятся сделать знание главной ценностью каждого россиянина. Задача премии "Знание" — повысить статус просветителей, подчеркнуть значимость их миссии на совершенно новом этапе развития нашей Родины", — подчеркнул руководитель Управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин.

В Самарской области количество соискателей на главную просветительскую премию страны увеличивается каждый год. В 2023 г. было подано 280 заявок — почти в три раза больше, чем в 2022 г. В 2021 г. Самарский университет имени академика С. П. Королева вошел в шорт-лист премии "Знание" в номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе". Номинация присуждена комплексу профориентационных и просветительских проектов университета: конкурсу "Спутник", конкурсу "Универсум" и конкурсу "Десять в минус девятой".