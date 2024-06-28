Просветителей Самарской области приглашают стать участниками Знание.Премия — 2024

Российское общество "Знание" запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 г. на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.
В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация "За вклад в сохранение семейных ценностей". Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм" — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.
С 2023 г. награда также вручается иностранцам в номинации "Иностранный просветитель года" и подросткам от 12 до 17 лет в номинации "Юный просветитель года".
"Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллионов зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества "Знание". Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.
Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и другие.
Лауреаты в номинации "Народный выбор" определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации Движения Первых "Выбор Первых" выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.
Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
В 2023 г. Знание.Премия собрала около 18 тыс. заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.
"С каждым годом премия становится все более востребованной и демонстрирует растущий престиж миссии просветителя в нашей стране. И это важно, ведь, несмотря на развивающиеся технологии, одно остается неизменным — люди учатся у людей. Важнейший из приоритетов Российского общества "Знание" после перезагрузки — лекторы, люди, которые не просто делятся своими опытом и компетенциями, но и стремятся сделать знание главной ценностью каждого россиянина. Задача премии "Знание" — повысить статус просветителей, подчеркнуть значимость их миссии на совершенно новом этапе развития нашей Родины", — подчеркнул руководитель Управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества "Знание" Дмитрий Травкин.
В Самарской области количество соискателей на главную просветительскую премию страны увеличивается каждый год. В 2023 г. было подано 280 заявок — почти в три раза больше, чем в 2022 г. В 2021 г. Самарский университет имени академика С. П. Королева вошел в шорт-лист премии "Знание" в номинации "За активную просветительскую деятельность в вузе". Номинация присуждена комплексу профориентационных и просветительских проектов университета: конкурсу "Спутник", конкурсу "Универсум" и конкурсу "Десять в минус девятой".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.