Студенты из 823 вузов страны заинтересовались треком "Зеленая энергетика"

Новое направление олимпиады "Я — профессионал" курировал Самарский университет им. Королева.

Около семи с половиной тысяч регистраций от 823 вузов России — такие входные цифры нового направления Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал" — "Зелёная энергетика". Организатором направления выступил Самарский университет им. Королёва. В подготовке олимпиадных заданий ему помогали компании-партнёры: центр водородных технологий АФК Система, АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", ПАО "Самараэнерго", ПАО "СамарНИПИнефть", ООО "Транспорт Будущего", федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", ПАО "Гидроавтоматика", ООО "Союз".

В отборочном этапе олимпиады серьёзный настрой продемонстрировали 1148 студентов из 218 вузов. Самая большая делегация представляла Самарский университет им. Королёва — 128 человек.

Также большую заинтересованность в направлении "Зелёная энергетика" показали студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Национального исследовательского университета ИТМО, Высшей школы экономики, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Национального исследовательского университета МЭИ.

По результатам всех этапов отбора жюри направления "Зелёная энергетика" выделило 40 дипломантов, 8 из них — медалисты. Медалисты представляют Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северо-Кавказский федеральный университет, Высшую школу экономики, Санкт-Петербургский горный университет, Братский государственный университет, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Четыре студента Самарского университета им. Королёва стали призёрами олимпиады по направлению "Зелёная энергетика".

"В этом году среди направлений олимпиады "Я — Профессионал" появилось новое, междисциплинарное направление — "Зелёная энергетика". Междисциплинарность позволила объединить широкий спектр будущих специалистов из разных университетов России.

Олимпиада показала, что для успешной работы в сфере зелёной энергетики недостаточно только инженерных знаний. Важно учитывать экологическое воздействие на всех стадиях жизненного цикла технологий.

Комплексное видение и баланс между техническими и экологическими аспектами помогли выявить победителей, включая студентов из непрофильных университетов, например, из Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.

Олимпиада проходила в три этапа на онлайн-площадке. Тематики заданий включали разработку методических рекомендаций по оценке жизненного цикла зелёных технологий, оптимизацию технологических процессов, а также меры защиты природы. В финале участники разрабатывали технические рекомендации по совершенствованию технологий для снижения экологического следа, оценивая как положительное, так и отрицательное влияние на окружающую среду той или иной технологии.

Победители продемонстрировали высокий уровень подготовки и комплексное мышление, необходимое для решения современных задач в области зелёной энергетики. Олимпиада выявила новое поколение специалистов устойчивого развития, способных интегрировать технические знания с экологическими аспектами", — рассказала профессор кафедры экономики Екатерина Маркелова.