В регионе разрабатывают программу поддержки бизнеса "Сделано в Самаре"

В пятницу, 28 июня, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями предпринимательского сообщества — руководителями сети пекарен "Бико" и Самарского резервуарного завода.

19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом. Глава региона поддержал инициативу личным примером: сегодня состоялась первая такая встреча.

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, важна не только системная плановая поддержка, но и понимание и помощь по конкретным случаям. Сегодня во встрече приняли участие председатель Совета директоров АО "Самарский резервуарный завод" Александр Меньших и директор ООО "Пекарни "Бико" Эдуард Бикоев.

Как рассказал Александр Меньших, Самарский резервуарный завод выпускает резервуары для хранения нефти, различных нефтяных продуктов, работает практически со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями России. Завод расположен на территории поселка 113 км. Сейчас на производстве работают почти 260 сотрудников, но требуется больше специалистов в области машиностроения. Руководитель предприятия обратился за содействием в обеспечении квалифицированными кадрами. Он также обозначил проблемный бытовой аспект, связанный с работой общественного транспорта, ремонтом дорожного полотна и обустройством пешеходных зон в поселке. По словам руководителя завода, это тоже влияет на привлечение трудовых ресурсов.

Вячеслав Федорищев обозначил задачу главе Самары Елене Лапушкиной: в течение двух недель предложить решения, которые позволят дополнить усилия предприятия по логистике сотрудников. В ходе обсуждения кадрового вопроса глава региона подчеркнул, что должна быть одна "точка входа" — Центр занятости населения. "Посмотрим, усилимся, через центр занятости будем обеспечивать вашу потребность", — отметил он. По поручению Вячеслава Федорищева этот вопрос предметно обсудят на встрече с центром занятости уже в ближайшее время.

Программы поддержки бизнеса реализуются в регионе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", а обратиться за финансовыми продуктами ФРП представители предприятий могут в региональный центр "Мой бизнес".

Говоря о модернизации производства, руководитель завода сообщил, что предприятие взаимодействует с Региональным фондом развития промышленности — рассматривается заявка на сумму 40 млн руб. для покупки оборудования, которое дополнит и усовершенствует существующие мощности. "Замечаний по взаимодействию с фондом нет, сотрудники работают быстро, оперативно и профессионально", — сказал он.

Александр Меньших также выразил заинтересованность предприятия работать с банками в Самарской области в рамках такого инструмента, как банковская гарантия, который позволяет совершать сделки без привлечения оборотных или заемных средств. Это актуально и для других предприятий региона.

Вячеслав Федорищев поручил провести системные встречи с банками и предприятиями по данному вопросу в течение двух недель. "Всех сразу не позовешь — сотни предприятий. Пригласим по секторам — крупная промышленность, средняя", — добавил он.

Директор сети пекарен "Бико" Эдуард Бикоев в ходе встречи с главой региона рассказал, что предприятие на рынке уже 20 лет, в Самаре продукция реализуется через 52 торговые точки. Компания заинтересована в расширении торговых площадей. "Для увеличения объема продаж и развития производства — мы построили еще завод на Заводском шоссе площадью порядка 15 тыс. кв. м — каждому предпринимателю нужны точки реализации своей продукции", — отметил он.

На встрече обсудили возможность размещения точек на муниципальных ярмарках, а также в целом принципы организации ярмарок в городе. По словам Вячеслава Федорищева, он успел ознакомиться с работой ярмарки в Тольятти — и она далека от нормативного состояния. Глава области пригласил Эдуарда Бикоева как члена реготделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" вместе с коллегами, наряду с представителями профильного министерства и администрации Самары, войти в рабочую группу, которая должна провести осмотр существующих ярмарок и выработать предложения по их модернизации. Вячеслав Федорищев также обратил внимание на вопросы бытового удобства ярмарок, общую стилистику, наличие сектора фермерских продуктов Самарской области. "В рабочую группу пригласите и малых фермеров, чтобы она была референтной и позволила по разным аспектам решение принять", — отметил он.

Вячеслав Федорищев обратил внимание руководителя компании также на преимущества исторического центра города. Он отметил, что будет разрабатываться большая программа по реновации старых зданий в центре и пригласил руководителя компании вместе с заинтересованными коллегами из организации "Опора России" на встречу, посвященную предпринимательскому аспекту работы в историческом центре Самары.

Глава региона подчеркнул: разрабатывается масштабная региональная программа поддержки бизнеса — "Сделано в Самаре", с применением лучших практик, которые уже есть в России. Главная миссия этой программы, по словам Вячеслава Федорищева, — внутреннее инвестирование. Важно, чтобы предприниматели видели возможности, атмосферу доверия и инвестировали в развитие региона. В том числе — акцент на обеспечении продовольственной безопасности, обеспечении региона всеми необходимыми продуктами. Новая программа станет основой экономического развития области на ближайшие пять лет. Вячеслав Федорищев предложил Эдуарду Бикоеву в качестве общественного советника вместе с заинтересованными коллегами — предпринимателями принять участие в ее разработке, руководитель компании принял предложение.