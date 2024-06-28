16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев встретился с представителями Центрального Банка России В регионе разрабатывают программу поддержки бизнеса "Сделано в Самаре" Глава региона пообещал разобрать конфликт с цыганами в Сызрани В Самарской области мигрантам запретят работать в общепите и доставке Врио губернатора провел встречу с сенаторами РФ и депутатами Госдумы от Самарской области

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с представителями Центрального Банка России

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 137
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями Центрального Банка Российской Федерации — начальником Волго-Вятского главного управления Банка России Ларисой Павловой и управляющим отделением по Самарской области Алексеем Колосковым. На повестке — вопросы развития экономики региона. Обращаясь к участникам встречи, глава региона отметил важность взаимодействия с банковским сообществом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Самарская область — регион с большой экономикой, которая постоянно растет, требует внимания всех финансовых институтов. Конечно же, полная центробежная сила — это вы — и в аналитике, и для понимания, какие процессы происходят, куда мы идем с точки зрения финансово-экономического развития страны. Исходя из этого строится наша работа", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Активная работа правительства региона и отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России по ключевым вопросам развития финансового рынка ведется на протяжении многих лет.

"Самара является активным участником мониторинга предприятий. По всей стране в нем участвуют около 15 тысяч респондентов от бизнеса из абсолютно разных отраслей", — отметила Лариса Павлова.

Отделение Самара участвует в реализации денежно-кредитной политики, проводит региональный экономический анализ и мониторинг предприятий, выявляет организации c признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности на финансовом рынке, ведет просветительскую работу по вопросам противодействия мошенничеству, принимает участие в развитии национальной платежной системы и обеспечивает защиту прав потребителей финансовых услуг.

Одна из ключевых задач — повышение доступности финансовых услуг для жителей Самарской области. Уровень развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг в среднем по региону один из самых высоких: средний коэффициент финансовой доступности составляет 74%.

Участники встречи отдельно обсудили вопросы повышения финансовой грамотности жителей региона. Алексей Колосков подчеркнул важность включения темы финансовой грамотности в мероприятия для разных аудиторий.

В Самарской области с 2020 г. работает координационный совет по вопросам повышения финансовой грамотности. В 2024 г. принята и реализуется региональная программа повышения финансовой грамотности жителей самых разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров.

Также в регионе успешно реализуется ряд проектов. Так, ежегодно на молодежном форуме "iВолга" работает площадка Банка России по финансовой грамотности. Кейсы по киберграмотности регулярно решают участники форума "Самарский наноград". В этом году запущен вагон финансовой грамотности в метро.

Лариса Павлова рассказала, что в Волго-Вятском макрорегионе запущен просветительский проект "Тьюторы на предприятиях", который направлен на обучение активистов организаций основам финансовой грамотности для дальнейшей передачи этих знаний всем работникам. В настоящее время в Самарской области его участниками стали шесть предприятий, а тьюторами — 73 человека.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30