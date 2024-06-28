Вячеслав Федорищев провел встречу с директором Самарской областной станции переливания крови

В пятницу, 28 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с директором ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергеем Кузнецовым. Стороны обсудили текущие вопросы деятельности станции, а также работу с донорами.
"Дело у вас очень значимое, обеспечение важнейшей функции здравоохранения, и при этом еще проводится большая работа по привлечению жителей губернии к добровольной сдачи крови. Важно посмотреть, как организована работа, где со стороны правительства необходимо усиление", — обратился глава региона к руководителю станции переливания крови.
Как сообщил Сергей Кузнецов, по объему заготовки крови и ее компонентов Самарская станция переливания крови входит в десятку крупнейших в стране. Здесь заготавливают более 40 тысяч литров крови. Два подразделения станции находятся в Тольятти и Сызрани. Численность врачебного персонала — 50 человек, из них 27 врачей-трансфузиологов, 16 врачей клинической лабораторной диагностики.
Большая работа ведется по информированию людей о важности донорства, ежегодно первичными донорами становятся 5-7 тысяч человек. По словам Сергея Кузнецова, в прошлом году кровь сдали 28 тысяч 553 донора. Приток новых доноров необходим постоянно, чтобы увеличить количество донаций крови и компонентов и сохранить донорский потенциал на хорошем уровне для обеспечения региона кровью и ее компонентами в полном объеме.
Руководитель станции отметил, что в регионе донорство безвозмездное. Человеку, сдавшему кровь или ее компоненты, полагается денежная компенсация в размере 5% прожиточного минимума, установленного в регионе. "В прошлом году это было 736 рублей. Сейчас 788 рублей", — сообщил он.
Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть совместно с министерством здравоохранения региона возможность увеличения компенсационной выплаты от региона до 1000 рублей.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы модернизации оборудования станции и ремонта помещений.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...