Диана Шнайдер и Дарья Касаткина вышли в финал турниров в Бад-Хомбурге и Истбурне

Уроженки Тольятти Диана Шнайдер и Дарья Касаткина вышли в финал турниров WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и Истбурне (Великобритания), сообщает championat.com.

В полуфинальном поединке в Бад-Хомбурге Шнайдер со счетом 7:5, 2:6, 6:3 одолела 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. По ходу соревнований в Германии Диане также удалось обыграть таких соперниц, как титулованная немка Анжелика Кербер, украинка Даяна Ястремская и испанка Паула Бадоса (WC).

За титул чемпионки Бад-Хомбурга Шнайдер сразится с Донной Векич (Хорватия). Стоит отметить, что для 20-летней россиянки это будет уже третий финал на уровне WTA и первый финал на травяном покрытии.

Еще одна тольяттинка Дарья Касаткина пробилась в финал травяного турнира в Истбурне, призовой фонд которого составил почти 923 тыс. евро.

В полуфинале Касаткина со счетом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку "Ролан Гаррос" — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини.

Встреча Касаткиной с Паолини продлилась 2 часа и 18 минут. В ее рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ясмин два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open — 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.