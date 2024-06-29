Диана Шнайдер и Дарья Касаткина вышли в финал турниров в Бад-Хомбурге и Истбурне

Уроженки Тольятти Диана Шнайдер и Дарья Касаткина вышли в финал турниров WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и Истбурне (Великобритания), сообщает championat.com.
В полуфинальном поединке в Бад-Хомбурге Шнайдер со счетом 7:5, 2:6, 6:3 одолела 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. По ходу соревнований в Германии Диане также удалось обыграть таких соперниц, как титулованная немка Анжелика Кербер, украинка Даяна Ястремская и испанка Паула Бадоса (WC).
За титул чемпионки Бад-Хомбурга Шнайдер сразится с Донной Векич (Хорватия). Стоит отметить, что для 20-летней россиянки это будет уже третий финал на уровне WTA и первый финал на травяном покрытии.
Еще одна тольяттинка Дарья Касаткина пробилась в финал травяного турнира в Истбурне, призовой фонд которого составил почти 923 тыс. евро.
В полуфинале Касаткина со счетом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку "Ролан Гаррос" — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини.
Встреча Касаткиной с Паолини продлилась 2 часа и 18 минут. В ее рамках Дарья ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ясмин два эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open — 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!