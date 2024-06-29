В Самарской области будет создана новая программа поддержки талантов

В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с представителями творческих объединений художников города Тольятти.

На повестке — вопрос сохранения за Тольяттинским отделением Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" и автономной некоммерческой организацией "Тольяттинский творческий союз художников "Солярис" нежилых помещений под творческие мастерские.

Ранее художники обращались к главе региона за помощью. "Несколько недель назад мы встречались в Тольятти на замечательной набережной. Ко мне подошли представители художественного сообщества, рассказали о той работе, которая ведется, о тех настоящих мастерах, которые творят, и обозначили проблемы, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Вопрос не сегодняшнего дня: определенные решения уже были приняты. Мы сейчас посмотрим по ним внимательно, как, может быть, оптимизировать их и принять правильные решения, чтобы у всех кто хочет заниматься и занимается творчеством — таким широким, востребованным, любимому нашим жителям — была возможность работать комфортно".

Напомним, осенью прошлого года представители творческих объединений получили письма об окончании срока действия договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями, которые были заключены в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти", для размещения творческих мастерских.

Президент Автономной некоммерческой организации "Тольяттинский творческий союз художников "СОЛЯРИС" Олег Березин рассказал, что на минувшей неделе в мастерской состоялась встреча с главой Автограда Николаем Ренцем, где приняли решение о продолжении деятельности сообщества художников на прежнем месте.

В феврале 2024 г. тольяттинскому союзу исполнилось 35 лет. В настоящее время в него входят 460 художников.

Руководитель области предложил представителям творческого сообщества организовать передвижную выставку и поручил подготовить комплексное предложение: "У нас много населенных пунктов, где нет своих постоянных музеев художественного искусства. Давайте совместно с вами сделаем передвижную выставку, которая бы в 2024 г. проехала по каждому муниципальному образованию. Это даст возможность увидеть нашим жителям творчество ваших художников".

Обращаясь к главе городского округа Тольятти, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка наших талантливых жителей — правильный путь. Глава региона поставил задачу подумать над формированием программы поддержки развития талантов в различных видах искусства, и предложил Николаю Ренцу стать соруководителем такого большого направления.

"Талант в искусстве необходимо поощрять, мотивировать и создавать все условия", — заключил Вячеслав Федорищев.