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МТС развернула передвижную базовую станцию на агровыставке "Самарский День поля — 2024"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС цифровая экосистема установила передвижную базовую станцию на агрополигоне "Приволжье" в селе Спасское, где прошла выставка сельхозпроизводителей "Самарский День поля — 2024". Площадка собрала представителей науки и бизнеса, фермеров, агрохолдинги, а также крупных региональных и федеральных поставщиков сельхозпродукции.

Фото: предоставлено МТС

МТС оперативно развернула мобильную базовую станцию, которая обеспечила устойчивой связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G участников выставки в Приволжском районе. Такое решение позволяет точечно и быстро развернуть сеть связи на территории, которая не покрывается стационарными базовыми станциями. После установки оборудования участники агровыставки смогли делиться в социальных сетях и мессенджерах моментами события, а также без помех звонить и принимать звонки. В общей сложности гостями и участниками выставки стали несколько тысяч человек. 

"МТС в Самарской области продолжает модернизацию базовых станций, что обеспечивает значительное улучшение покрытие сети и увеличение скорости мобильного интернета. Для значимых региональных мероприятий, проводимых в местах без стационарного покрытия связи, мы используем передвижную базовую станцию. Понимая важность события, мы поддержали организаторов мероприятия и установили телекоммуникационное оборудование в месте проведения выставки "Самарский День поля — 2024", чтобы участники могли быть на связи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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