МТС развернула передвижную базовую станцию на агровыставке "Самарский День поля — 2024"

МТС цифровая экосистема установила передвижную базовую станцию на агрополигоне "Приволжье" в селе Спасское, где прошла выставка сельхозпроизводителей "Самарский День поля — 2024". Площадка собрала представителей науки и бизнеса, фермеров, агрохолдинги, а также крупных региональных и федеральных поставщиков сельхозпродукции.
МТС оперативно развернула мобильную базовую станцию, которая обеспечила устойчивой связью и высокоскоростным интернетом стандарта 4G участников выставки в Приволжском районе. Такое решение позволяет точечно и быстро развернуть сеть связи на территории, которая не покрывается стационарными базовыми станциями. После установки оборудования участники агровыставки смогли делиться в социальных сетях и мессенджерах моментами события, а также без помех звонить и принимать звонки. В общей сложности гостями и участниками выставки стали несколько тысяч человек.
"МТС в Самарской области продолжает модернизацию базовых станций, что обеспечивает значительное улучшение покрытие сети и увеличение скорости мобильного интернета. Для значимых региональных мероприятий, проводимых в местах без стационарного покрытия связи, мы используем передвижную базовую станцию. Понимая важность события, мы поддержали организаторов мероприятия и установили телекоммуникационное оборудование в месте проведения выставки "Самарский День поля — 2024", чтобы участники могли быть на связи", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие