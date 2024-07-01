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Образование Общество

"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ города. Ученики образовательных учреждений, где действуют инженерно-технические классы, получили специальные призы от предприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках профориентационной программы "Школа — ссуз/вуз — предприятие" ТОАЗ поддерживает гимназию № 35, школу № 41, кадетскую школу № 55 и лицей № 60. На базе этих учебных заведений созданы профильные классы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики.

С 2019 года обучение здесь прошли 212 учеников. 75% поступивших в инженерно-технические классы связали свой дальнейший образовательный трек с инженерными и техническими специальностями. Восемь абитуриентов заключили с "Тольяттиазотом" целевой договор, который предусматривает получение стипендии, прохождение практики на предприятии и гарантирует трудоустройство в ТОАЗ.

Среди выпускников подшефных классов 2024 года — 15 золотых и серебряных медалистов, а также стобалльники по результатам ЕГЭ по химии.

Новый набор в инженерно-технические классы уже стартовал. С этого года к списку подшефных организаций ТОАЗа присоединилась школа № 25 микрорайона Поволжский — победитель профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".

"Тольяттиазот" особое внимание уделяет ранней профориентации, которая позволяет вовлечь школьников в изучение предметов с естественно-научным уклоном и выйти за рамки школьной программы. В большинстве случаев так находятся таланты, которым компания помогает развиваться и приумножать знания. С каждым годом выпускники демонстрируют все более высокие результаты при сдаче экзаменов, и сегодня можно с уверенностью сказать, что лучшие из них в скором времени смогут пополнить ряды сотрудников ТОАЗа", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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