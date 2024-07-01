"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ Тольятти

"Тольяттиазот" поздравил выпускников подшефных школ города. Ученики образовательных учреждений, где действуют инженерно-технические классы, получили специальные призы от предприятия.
В рамках профориентационной программы "Школа — ссуз/вуз — предприятие" ТОАЗ поддерживает гимназию № 35, школу № 41, кадетскую школу № 55 и лицей № 60. На базе этих учебных заведений созданы профильные классы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики.
С 2019 года обучение здесь прошли 212 учеников. 75% поступивших в инженерно-технические классы связали свой дальнейший образовательный трек с инженерными и техническими специальностями. Восемь абитуриентов заключили с "Тольяттиазотом" целевой договор, который предусматривает получение стипендии, прохождение практики на предприятии и гарантирует трудоустройство в ТОАЗ.
Среди выпускников подшефных классов 2024 года — 15 золотых и серебряных медалистов, а также стобалльники по результатам ЕГЭ по химии.
Новый набор в инженерно-технические классы уже стартовал. С этого года к списку подшефных организаций ТОАЗа присоединилась школа № 25 микрорайона Поволжский — победитель профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".
"Тольяттиазот" особое внимание уделяет ранней профориентации, которая позволяет вовлечь школьников в изучение предметов с естественно-научным уклоном и выйти за рамки школьной программы. В большинстве случаев так находятся таланты, которым компания помогает развиваться и приумножать знания. С каждым годом выпускники демонстрируют все более высокие результаты при сдаче экзаменов, и сегодня можно с уверенностью сказать, что лучшие из них в скором времени смогут пополнить ряды сотрудников ТОАЗа", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.