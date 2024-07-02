Самарский университет им. Королева — единственный вуз региона в топе-100 университетов по версии Forbes

Со времени выхода последнего рейтинга университет поднялся на 40 позиций.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева единственный из вузов региона вошел в рейтинг отечественных университетов по версии Forbes. В 2024 году университет занимает 34-ю строчку рейтинга. Всего в исследовании приняли участие 547 вузов страны.

Лидерами рейтинга стали МГУ им. М. В. Ломоносова (89,59 балла), НИУ ВШЭ (83,5 балла), МФТИ (74,54 балла), СПбГУ (62,56 балла) и МГТУ им. Н. Э. Баумана (55,12 балла).

Впервые Самарский университет им. Королева попал в этот рейтинг в 2018 году. Последний раз рейтинг выходил в 2022 году, и Самарский университет им. Королева занимал в нем 74-ю строчку.

Вузы оценивали по пяти метрикам: по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, качеству преподавания, международной репутации и фактору Forbes (если среди выпускников вуза оказывались участники российского списка Forbes, университет мог получить дополнительные баллы).

Многие выпускники вуза достигли успеха и занимают высокие посты в политических структурах, возглавляют крупные предприятия в самых разных отраслях, банках, а также являются основателями технологичных стартапов, услугами которых пользуются в странах Европы, Америки и Азии.

Среди успешных выпускников, которые формируют мнение о Самарском университете им. Королева как о вузе, где можно получить качественное образование:



Олег Демченко — Первый вице-президент — Генеральный конструктор ПАО "Корпорация "Иркут", Генеральный директор — Генеральный конструктор ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева", член правления ПАО "ОАК".

Александр Пекарш — Заместитель генерального директора компании "Сухой", руководитель входящего в нее авиазавода в Комсомольске-на-Амуре ("КнААЗ им. Ю. А. Гагарина"), Герой России.

Дмитрий Баранов — Генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара).

Виталий Маркелов — Член Совета директоров, заместитель председателя правления компании "Газпром".

Олег Сысуев — первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка. Первый мэр Самары. Занимал посты вице-премьера Правительства России, первого заместителя руководителя администрации Президента России.

Константин Титов — российский государственный деятель. Губернатор Самарской области (1991-2007). Сенатор (2007-2014).

Илона Корстин — российская баскетболистка, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России. Генеральный директор Единой Лиги ВТБ.

Юрий Белонощенко — основатель федеральной сети развивающих центров "Бэби-клуб". Глава управляющей компании "Уралсиб" (2012-2014).

Михаил Дегтярев — политик. Министр спорта РФ, председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (2016-2020), губернатор Хабаровского края (2021–2024 гг.).

Макс Крайнов — руководитель Aviasales.

Юрий Юзифович — возглавляет IT-подразделение мирового гиганта электронной коммерции корпорации Alibaba Cloud.

Вадим Бадеха — возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию.

Сергей Лазарев — Генеральный директор авиакомпании Smartavia.