Самарский университет им. Королева — единственный вуз региона в топе-100 университетов по версии Forbes

Со времени выхода последнего рейтинга университет поднялся на 40 позиций.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева единственный из вузов региона вошел в рейтинг отечественных университетов по версии Forbes. В 2024 году университет занимает 34-ю строчку рейтинга. Всего в исследовании приняли участие 547 вузов страны.
Лидерами рейтинга стали МГУ им. М. В. Ломоносова (89,59 балла), НИУ ВШЭ (83,5 балла), МФТИ (74,54 балла), СПбГУ (62,56 балла) и МГТУ им. Н. Э. Баумана (55,12 балла).
Впервые Самарский университет им. Королева попал в этот рейтинг в 2018 году. Последний раз рейтинг выходил в 2022 году, и Самарский университет им. Королева занимал в нем 74-ю строчку.
Вузы оценивали по пяти метрикам: по качеству нетворкинга, репутации у работодателей, качеству преподавания, международной репутации и фактору Forbes (если среди выпускников вуза оказывались участники российского списка Forbes, университет мог получить дополнительные баллы).
Многие выпускники вуза достигли успеха и занимают высокие посты в политических структурах, возглавляют крупные предприятия в самых разных отраслях, банках, а также являются основателями технологичных стартапов, услугами которых пользуются в странах Европы, Америки и Азии.
Среди успешных выпускников, которые формируют мнение о Самарском университете им. Королева как о вузе, где можно получить качественное образование:
Олег Демченко — Первый вице-президент — Генеральный конструктор ПАО "Корпорация "Иркут", Генеральный директор — Генеральный конструктор ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева", член правления ПАО "ОАК".
Александр Пекарш — Заместитель генерального директора компании "Сухой", руководитель входящего в нее авиазавода в Комсомольске-на-Амуре ("КнААЗ им. Ю. А. Гагарина"), Герой России.
Дмитрий Баранов — Генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара).
Виталий Маркелов — Член Совета директоров, заместитель председателя правления компании "Газпром".
Олег Сысуев — первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка. Первый мэр Самары. Занимал посты вице-премьера Правительства России, первого заместителя руководителя администрации Президента России.
Константин Титов — российский государственный деятель. Губернатор Самарской области (1991-2007). Сенатор (2007-2014).
Илона Корстин — российская баскетболистка, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России. Генеральный директор Единой Лиги ВТБ.
Юрий Белонощенко — основатель федеральной сети развивающих центров "Бэби-клуб". Глава управляющей компании "Уралсиб" (2012-2014).
Михаил Дегтярев — политик. Министр спорта РФ, председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (2016-2020), губернатор Хабаровского края (2021–2024 гг.).
Макс Крайнов — руководитель Aviasales.
Юрий Юзифович — возглавляет IT-подразделение мирового гиганта электронной коммерции корпорации Alibaba Cloud.
Вадим Бадеха — возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию.
Сергей Лазарев — Генеральный директор авиакомпании Smartavia.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.