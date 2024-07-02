Пожарные спасли ребенка из горящего дома в Безенчукском районе

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Во вторник, 2 июля, в 11:15, загорелся дом на ул. Мира в с. Макарьевка в Безенчукском районе. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС