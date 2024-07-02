В Самарской области ухаживают за Садом памяти погибших участников СВО

Аллею в память об участниках специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, посадили в Волжском районе в конце апреля.

Изначально международная акция "Сад памяти" была посвящена тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Но в 2024 г. по инициативе филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Самарской области именные деревья высадили также в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции.

Первая аллея в регионе появилась на территории Волжского лесничества. Вместе с представителями филиала Госфонда, "Волонтерами Победы" деревья посадили родные и близкие сегодняшних героев и защитников родины.

Команда филиала совместно с добровольцами, ветеранами СВО и семьями погибших бойцов продолжает ухаживать за территорией.

"Саженцы пока еще совсем молодые, и им сложнее выживать в жару. Если они не будут получать дополнительный источник необходимой влаги, то станут более уязвимыми. Поэтому сегодня мы произвели полив, орошение, покос ненужной травы около сада, чтобы все семьи погибших героев могли беспрепятственно пройти к деревьям памяти. Также здесь будет построена беседка, где семьи смогут провести время наедине друг с другом. Мы говорим спасибо каждому ветерану Великой Отечественной войны и нашим сегодняшним героям, которые с честью и достоинством отстаивают интересы родины в зоне специальной военной операции", — отметила заместитель руководителя по общественным проектам филиала Госфонда Елена Борискина.

Акция несет миссию сохранения исторической памяти, увековечения подвигов героев прошлого и настоящего, патриотического воспитания молодежи.

"Важно помнить наших героев, которые погибли, защищая нашу родину. Такая хорошая акция, посадили деревья, чтобы была память ветеранам, которые погибли, и чтобы семьи могли прийти сюда с детьми, посмотреть, пообщаться, по лесу погулять", — подчеркнул ветеран специальной военной операции Владимир Пудов.

Владимир отправился защищать интересы государства с первых дней проведения спецоперации. Затем по состоянию здоровья вернулся на "гражданку". Сейчас работает социальным координатором в филиале фонда "Защитники Отечества". Вместе с другими добровольцами ухаживает за деревьями, высаженными в рамках акции "Сад памяти". Для него это тоже возможность отдать дань уважения погибшим товарищам.

Подобные аллеи в память о погибших участниках специальной военной операции постепенно появятся и в других районах региона.