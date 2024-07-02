16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев: "Наша задача — создать все необходимые условия для комфортного летнего отдыха детей" Глава Центра управления регионом Сергей Рыжиков покинул пост Анна Кузнецова: Общественные приемные "Единой России" стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей - семей, детей, пенсионеров, участников СВО В следующем году в Самарской области число льготных путевок в детские лагеря увеличат на 10 тысяч В Самарской области поменяют систему контроля за работой управляющих компаний

Власть и политика

В Самарской области ухаживают за Садом памяти погибших участников СВО

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аллею в память об участниках специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, посадили в Волжском районе в конце апреля.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

Изначально международная акция "Сад памяти" была посвящена тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Но в 2024 г. по инициативе филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Самарской области именные деревья высадили также в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции.

Первая аллея в регионе появилась на территории Волжского лесничества. Вместе с представителями филиала Госфонда, "Волонтерами Победы" деревья посадили родные и близкие сегодняшних героев и защитников родины.

Команда филиала совместно с добровольцами, ветеранами СВО и семьями погибших бойцов продолжает ухаживать за территорией.

"Саженцы пока еще совсем молодые, и им сложнее выживать в жару. Если они не будут получать дополнительный источник необходимой влаги, то станут более уязвимыми. Поэтому сегодня мы произвели полив, орошение, покос ненужной травы около сада, чтобы все семьи погибших героев могли беспрепятственно пройти к деревьям памяти. Также здесь будет построена беседка, где семьи смогут провести время наедине друг с другом. Мы говорим спасибо каждому ветерану Великой Отечественной войны и нашим сегодняшним героям, которые с честью и достоинством отстаивают интересы родины в зоне специальной военной операции", — отметила заместитель руководителя по общественным проектам филиала Госфонда Елена Борискина.

Акция несет миссию сохранения исторической памяти, увековечения подвигов героев прошлого и настоящего, патриотического воспитания молодежи.

"Важно помнить наших героев, которые погибли, защищая нашу родину. Такая хорошая акция, посадили деревья, чтобы была память ветеранам, которые погибли, и чтобы семьи могли прийти сюда с детьми, посмотреть, пообщаться, по лесу погулять", — подчеркнул ветеран специальной военной операции Владимир Пудов.

Владимир отправился защищать интересы государства с первых дней проведения спецоперации. Затем по состоянию здоровья вернулся на "гражданку". Сейчас работает социальным координатором в филиале фонда "Защитники Отечества". Вместе с другими добровольцами ухаживает за деревьями, высаженными в рамках акции "Сад памяти". Для него это тоже возможность отдать дань уважения погибшим товарищам.

Подобные аллеи в память о погибших участниках специальной военной операции постепенно появятся и в других районах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4