Михаил Криштал в четвертый раз утвержден ректором ТГУ

1 июля в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации вышел приказ об утверждении Михаила Криштала в должности ректора Тольяттинского государственного университета сроком на 5 лет. Таким образом, министерство признало легитимность прошедших в ТГУ 29 марта 2024 года выборов ректора.
Главу университета выбирали на конференции сотрудников и обучающихся ТГУ. В ней участвовали 98 делегатов (98%-ная явка), представлявших все подразделения и категории работников и учащихся вуза. 93 делегата высказались за то, что из трех кандидатов (на главный пост ТГУ претендовали ещё два сотрудника вуза) ректором Тольяттинского государственного университета должен стать Михаил Криштал.
Согласно приказу Минобрнауки РФ, новый срок его полномочий в должности ректора университета начинается с 17 июля 2024 года и истекает 16 июля 2029 года.
Михаил Криштал выбран и утвержден в должности ректора уже в четвертый раз. Впервые на альтернативной основе он стал ректором Тольяттинского государственного университета 26 июня 2009 года (утвержден в должности 17 июля 2009 года).
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.