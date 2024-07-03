Михаил Криштал в четвертый раз утвержден ректором ТГУ

1 июля в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации вышел приказ об утверждении Михаила Криштала в должности ректора Тольяттинского государственного университета сроком на 5 лет. Таким образом, министерство признало легитимность прошедших в ТГУ 29 марта 2024 года выборов ректора.

Главу университета выбирали на конференции сотрудников и обучающихся ТГУ. В ней участвовали 98 делегатов (98%-ная явка), представлявших все подразделения и категории работников и учащихся вуза. 93 делегата высказались за то, что из трех кандидатов (на главный пост ТГУ претендовали ещё два сотрудника вуза) ректором Тольяттинского государственного университета должен стать Михаил Криштал.

Согласно приказу Минобрнауки РФ, новый срок его полномочий в должности ректора университета начинается с 17 июля 2024 года и истекает 16 июля 2029 года.

Михаил Криштал выбран и утвержден в должности ректора уже в четвертый раз. Впервые на альтернативной основе он стал ректором Тольяттинского государственного университета 26 июня 2009 года (утвержден в должности 17 июля 2009 года).