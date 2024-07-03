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Власть и политика

Самарская область входит в ТОП-10 по оказанию электронных госуслуг

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область входит в ТОП-10 по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме. Минэкономразвития России провело мониторинг среди субъектов России и сформировало рейтинг. В 2023 г. решались две основные задачи: сокращение времени оказания электронных услуг на портале Госуслуги и повышение удовлетворенности граждан качеством обслуживания. Как результат: время оказания услуг в электронном виде сократилось на 9%, уровень удовлетворенности граждан при этом составил 88,5%, а доля обращений граждан на портал — 44,7%.

В настоящее время для удобства жителей Самарской области в электронный формат переведено 87 массовых социально-значимых услуг, которые оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления региона. 

В прошлом году на региональном портале государственных услуг был запущен новый информационный сервис "Возвращение", который информирует ветеранов СВО и членов их семей о мерах поддержки, реализуемых в Самарской области. Сервисы интегрированы с федеральным реестром государственных услуг, что позволяет в режиме реального времени обновлять информацию о перечне и содержании предоставляемых мер поддержки. Самарский проект был одобрен Президентом России, который поручил взять из этой практики эффективные инструменты, чтобы распространить на другие регионы.

"Ввиду активного повсеместного внедрения ИИ, новых технологий автоматизация и цифровизация получения госуслуг становятся неизбежным явлением. К тому же общение граждан с государством через электронные сервисы — это просто, быстро и очень удобно. Поэтому один из приоритетов нашей работы — развитие цифровых сервисов для комфортного диалога и повышения уровня "цифровой зрелости" наших граждан", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По итогам 2023 г. в ТОП-5 массовых социально значимых услуг, популярных среди жителей Самарской области, стала запись в дошкольные и школьные образовательные учреждения, которая дает возможность встать в очередь по предоставлению места без посещения учреждения.

Еще одна востребованная услуга у жителей региона — назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи.

В этом году работа по совершенствованию и оперативности получения спектра государственных услуг в рамках национального проект "Цифровая экономика" продолжается. Проект способствует развитию портала и переводу государственных услуг в электронный вид с целью устранить цифровое неравенство и сделать госсервисы доступнее для жителей области.

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