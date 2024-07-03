В Самарском университете девятнадцать иностранных студентов из семи развивающихся стран начали свой "путь" в космос

Девятнадцать иностранных студентов и молодых ученых из семи стран прошли курс обучения в рамках завершившейся XVIII Международной летней космической школы "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". Выпускниками космической школы, являющейся одной из визитных карточек Самарского университета имени Королёва, стали в этом году представители Бразилии, Боливии, Мадагаскара, Мексики, Мьянмы, Эфиопии и Перу. Участники школы успешно защитили разработанные ими проекты двух научных миссий и получили сертификаты об окончании обучения.

Первая научная миссия заключалась в проектировании шестиюнитового наноспутника для дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. По словам руководителя школы, заведующего межвузовской кафедрой космических исследований Игоря Белоконова, вопросы космического мониторинга территории своей страны оказались весьма актуальными для многих участников школы в этом году, например, для представителей Мьянмы, поэтому студенты выбрали именно такой проект.

Вторая научная миссия касалась создания группировки очень маленьких сферических фемтоспутников (массой менее 100 граммов), предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли. По торможению таких "малышей" можно определять плотность атмосферы в том эшелоне высот, в котором летают спутники.

"Один из двух выбранных для реализации проектов был ориентирован на изучение атмосферы, от "дыхания" которой зависит очень многое: например, продолжительность существования спутника на орбите. Информация о плотности атмосферы также важна для прогнозирования движения космического мусора. Участники школы не только разработали конструкцию фемтоспутников, продумали их электронную "начинку", но и придумали способ доставки их на орбиту с помощью шестиюнитового наноспутника-"матки", который является одновременно пусковым контейнером для "малышей", — рассказал Игорь Белоконов.

Ученый также отметил значительный рост интереса к космической школе в этом году со стороны студентов из стран Латинской Америки и подчеркнул возможность реализации в перспективе совместных проектов Самарского университета им. Королёва с Мексикой.

Делегацию Мьянмы в составе пяти молодых ученых, возглавил Тое Вэй Тун, научный сотрудник Мьянмского аэрокосмического инженерного университета (Myanmar Aerospace Engineering University). "Мы приехали в Самару ради изучения наноспутниковых технологий, и совместная работа в многонациональной группе над подготовкой проекта наноспутника стала очень ценным опытом. Да, пока что наша страна только планирует создание своего собственного спутника, но, думаю, что года через 3-4 мы будем к этому готовы", — прокомментировал Тое Вэй Тун интерес представителей Мьянмы к образовательным программам Самарского университета им. Королёва.

Эшет Тесфаи Тафес приехал в Самару из Эфиопии. Он научный сотрудник Института космических наук и геопространственных исследований (Space Science and Geospatial Institute). Этот институт расположен в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, и является головным национальным научно-исследовательским учреждением в области космоса.

Молодой ученый отметил, что практическая часть летней школы в Самаре оказалась очень насыщенной: "Я семь лет работаю в исследовательском институте, но не припомню такой практики и стажировки как здесь. Это было круто. Очень понравились замечательные преподаватели и прекрасное оборудование в лабораториях кафедры космических исследований".

Особенно Эшет Тесфаи Тафес отметил значимость работ по созданию собственного наноспутника Эфиопии. "В последние годы сфера нанотехнологий стала крайне популярной, особенно для развивающихся стран, таких как Эфиопия. Нам нужно построить наш собственный наноспутник", — подчеркнул молодой ученый.

Самарский университет им. Королёва проводит школу "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" с 2003 года. Основная цель проекта — развитие международного сотрудничества и создание единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. Молодежь из разных стран может получить новые знания и компетенции в области космических технологий и принять участие в проектной работе в составе международных команд. Обучение уже прошли более 500 молодых людей из 45 стран. Школа проводится при поддержке Поволжского отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского, а также Международной астронавтической федерации (IAF), членом которой является Самарский университет имени Королёва.