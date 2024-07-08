Биотехнологии показали эффективность на самарском полигоне

Компания "Промышленные Инновации" с 2004 года занимается производством микробиологических удобрений и стала одним из лидеров этого направления. Однако недавно в компании произошли большие изменения. О том, как изменится работа компании, а что останется неизменным, что такое биологизация сельского хозяйства и как бактерии влияют на рост растений — об этом читателям Волга Ньюс рассказал исполнительный директор "ДельтаБио" Федор Кузичкин в рамках Самарского Дня Поля на площадке Агрополигона "Приволжье".

— Насколько масштабные изменения произошли в компании?

— С приходом международных инвесторов в состав акционеров в 2021 году компания получила новый виток развития. Была произведена реконструкция производства полного цикла в Тульской области, заново запущена масштабная исследовательская работа, создан отдел развития и внедрения агротехнологий, намечен план по выведению новых продуктов на рынок, расширена география продаж в России и за ее пределами. И совсем недавно как отражение фундаментальных изменений произошло переименование компании в "ДельтаБио".

— Что изменится для ваших клиентов, что останется неизменным?

— Мы продолжим предлагать нашим клиентам микробиологию и микроэлементы, однако текущее портфолио удобрений будет расширено. Также изменился наш подход к формату нашего взаимодействия с сельхозтоваропроизводителем. В последние несколько лет рынок сильно поменялся, сейчас клиенты ждут от производителей решений, позволяющих существенно повысить эффективность и устойчивость бизнеса в сфере сельского хозяйства. В ответ наша компания предлагает технологию питания растений, заточенную под конкретную задачу: будь то повышение эффективности минерального питания, сокращение издержек в этом направлении или увеличение урожайности. Именно для этого мы создали отдел развития и внедрения агротехнологий. Наши агрономы на связи 24/7 и покрывают территорию от Калининграда до Сибири.

На фото слева направо: Федор Илюшов, агроном-эксперт, Федор Кузичкин, исполнительный директор, Денис Матыцин, коммерческий директор, Павел Иванцов, научный сотрудник

— Да, не секрет, что коэффициент усвоения минерального питания невысок. Как вы помогаете его увеличить?

— В этой задаче нам помогают живые почвенные бактерии в составе микробиологического NPK комплекса — Азотовит и Фосфатовит. Основой Азотовита являются свободноживущие азотофиксирующие бактерии. Основой Фосфатовита являются силикатные бактерии, которые в процессе жизнедеятельность выделяют ряд органических кислот и таким образом переводят связанный фосфор и калий в почве в доступные для растений формы. Активно развиваясь и заселяя прикорневое пространство, микрофлора начинает снабжать растения дополнительным азотом (30-50 кг/га д. в.), фосфором (15-30 кг/га д. в.) и калием (25-40 кг/га д. в.). Создавшийся симбиоз опосредованно повышает эффективность внесенных перед посевом удобрений. Микробиологические удобрения не вымываются, не выветриваются. Они остаются в прикорневой зоне растения на протяжении всего периода вегетации. Пик их производительности приходится на критические фазы развития растений.

— Тема биологизации сельского хозяйства уже давно обсуждается в министерстве, звучит с экранов и встречается на страницах газет и пространстве интернета. Интерес самарских аграриев также к этой теме высок. Какие у вас планы по развитию присутствия у нас в Самаре?

— За прошедшие два года мы значительно увеличили географию продаж. Большой интерес к "биологии" мы видим со стороны наших международных партнеров в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Однако мы — российский производитель, и домашний рынок будет всегда оставаться в приоритете. Отвечая на Ваш вопрос относительно Самары — совсем недавно подразделение Приволжского федерального округа коммерческого отдела приросло сотрудниками в Самаре и Оренбурге. Мы также проводим масштабную опытную работу на Агрополигоне "Поволжье" 2024 на озимой пшенице и сое. Отрабатываем самые востребованные схемы питания с участием наших удобрений на орошении и богаре. Мы приглашаем самарских аграриев воочию увидеть работу наших удобрений и задать все интересующие вопросы нашим региональным представителям и агрономам.

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