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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Биотехнологии показали эффективность на самарском полигоне

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Промышленные Инновации" с 2004 года занимается производством микробиологических удобрений и стала одним из лидеров этого направления. Однако недавно в компании произошли большие изменения. О том, как изменится работа компании, а что останется неизменным, что такое биологизация сельского хозяйства и как бактерии влияют на рост растений — об этом читателям Волга Ньюс рассказал исполнительный директор "ДельтаБио" Федор Кузичкин в рамках Самарского Дня Поля на площадке Агрополигона "Приволжье".

На фото: слева Фёдор Кузичкин, исполнительный директор, справа Денис Матыцин, коммерческий директор На фото: слева Фёдор Кузичкин, исполнительный директор, справа Денис Матыцин, коммерческий директор
Фото: предоставлено компанией "ДельтаБио"

— Насколько масштабные изменения произошли в компании?

— С приходом международных инвесторов в состав акционеров в 2021 году компания получила новый виток развития. Была произведена реконструкция производства полного цикла в Тульской области, заново запущена масштабная исследовательская работа, создан отдел развития и внедрения агротехнологий, намечен план по выведению новых продуктов на рынок, расширена география продаж в России и за ее пределами. И совсем недавно как отражение фундаментальных изменений произошло переименование компании в "ДельтаБио".

— Что изменится для ваших клиентов, что останется неизменным?

— Мы продолжим предлагать нашим клиентам микробиологию и микроэлементы, однако текущее портфолио удобрений будет расширено. Также изменился наш подход к формату нашего взаимодействия с сельхозтоваропроизводителем. В последние несколько лет рынок сильно поменялся, сейчас клиенты ждут от производителей решений, позволяющих существенно повысить эффективность и устойчивость бизнеса в сфере сельского хозяйства. В ответ наша компания предлагает технологию питания растений, заточенную под конкретную задачу: будь то повышение эффективности минерального питания, сокращение издержек в этом направлении или увеличение урожайности. Именно для этого мы создали отдел развития и внедрения агротехнологий. Наши агрономы на связи 24/7 и покрывают территорию от Калининграда до Сибири.

На фото слева направо: Федор Илюшов, агроном-эксперт, Федор Кузичкин, исполнительный директор, Денис Матыцин, коммерческий директор, Павел Иванцов, научный сотрудник

— Да, не секрет, что коэффициент усвоения минерального питания невысок. Как вы помогаете его увеличить?

— В этой задаче нам помогают живые почвенные бактерии в составе микробиологического NPK комплекса — Азотовит и Фосфатовит. Основой Азотовита являются свободноживущие азотофиксирующие бактерии. Основой Фосфатовита являются силикатные бактерии, которые в процессе жизнедеятельность выделяют ряд органических кислот и таким образом переводят связанный фосфор и калий в почве в доступные для растений формы. Активно развиваясь и заселяя прикорневое пространство, микрофлора начинает снабжать растения дополнительным азотом (30-50 кг/га д. в.), фосфором (15-30 кг/га д. в.) и калием (25-40 кг/га д. в.). Создавшийся симбиоз опосредованно повышает эффективность внесенных перед посевом удобрений. Микробиологические удобрения не вымываются, не выветриваются. Они остаются в прикорневой зоне растения на протяжении всего периода вегетации. Пик их производительности приходится на критические фазы развития растений.

— Тема биологизации сельского хозяйства уже давно обсуждается в министерстве, звучит с экранов и встречается на страницах газет и пространстве интернета. Интерес самарских аграриев также к этой теме высок. Какие у вас планы по развитию присутствия у нас в Самаре?

— За прошедшие два года мы значительно увеличили географию продаж. Большой интерес к "биологии" мы видим со стороны наших международных партнеров в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Однако мы — российский производитель, и домашний рынок будет всегда оставаться в приоритете. Отвечая на Ваш вопрос относительно Самары — совсем недавно подразделение Приволжского федерального округа коммерческого отдела приросло сотрудниками в Самаре и Оренбурге. Мы также проводим масштабную опытную работу на Агрополигоне "Поволжье" 2024 на озимой пшенице и сое. Отрабатываем самые востребованные схемы питания с участием наших удобрений на орошении и богаре. Мы приглашаем самарских аграриев воочию увидеть работу наших удобрений и задать все интересующие вопросы нашим региональным представителям и агрономам.

Контакты:

azotovit.ru

Олег Волков, Директор ПФО

М: +7 960 332 7273,

Е: oleg_volkov@azotovit.ru

Данила Окороков, Региональный представитель регион Волга

М: +7 987 908 0321,

Е: danila_okorokov@azotovit.ru

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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