Студенты ТГУ покажут "Музыку камня и дерева"

Фотоработы студентов Тольяттинского государственного университета (ТГУ) стали частью новой экспозиции Отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея (ОСИ ТХМ). Фотографии выполнены в рамках студенческого проекта "[PRO]ГОРОД в объективе", который реализуется на базе центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ.
Новая выставка ОСИ ТХМ "Музыка камня и дерева" — продолжение фотопроекта "Свет и тень". Участники передают на фото своё видение взаимоотношений человека, природы и города. Серии работ представляют и пятеро студентов Тольяттинского госуниверситета — участники проекта "[PRO]ГОРОД в объективе": Матвей Сувернев, Герман Кин, Михаил Матюнин, Виктория Дьяченко, Ксения Попова.
"Для наших студентов фотография — это любимое творчество и хобби, позволяющее реализовать свой интерес к изучению городской среды и созданию фотоконтента. Участие в проекте о городской фотографии "Свет и тень" помогает взглянуть на свою работу под новым углом в формате выставочного пространства и поделиться своим видением с посетителями экспозиции", — говорит Вера Халитова, руководитель проекта "[PRO]ГОРОД в объективе", аналитик центра урбанистки и стратегического развития территории ТГУ.
Студенты ТГУ поделятся с посетителями выставки и музыкой, которая вдохновила их на творчество. На этикетаже работ будет размещён QR-код со ссылкой на плейлист каждого автора в соцсети "ВКонтакте".
"Проект "[PRO]ГОРОД в объективе" существует уже несколько лет. Мы всегда стараемся участвовать в фотовыставках, чтобы работы наших студентов увидели тольяттинцы и гости города, чтобы их оценивали, использовали в различных городских проектах как информационный, иллюстративный материал", — комментирует директор центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Мария Степанова.
Матвей Сувернев, студент 2 курса института общеинженерной подготовки ТГУ, в рамках проектной деятельности участвовал в нескольких проектах, но "[PRO]ГОРОД в объективе" заинтересовал его больше всего благодаря творческой составляющей.
"Фотографией я занимаюсь не так давно. Примерно полтора года назад купил фотоаппарат и решил попробовать свои силы и в проекте, и в искусстве фотографирования. Свои работы на выставке представляю впервые. Рад, что мои фото прошли отбор. И надеюсь, что возьму что-то полезное для себя от авторов других работ", — отметил Матвей Сувернев.
Выставка начнёт работу в Отделе современного искусства ТХМ 5 июля в 18.00. Посетить её можно будет до 13 сентября. Работы участников проекта от центра урбанистики ТГУ займут центральное место в первом пространстве экспозиции.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.