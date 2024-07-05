Студенты ТГУ покажут "Музыку камня и дерева"

Фотоработы студентов Тольяттинского государственного университета (ТГУ) стали частью новой экспозиции Отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея (ОСИ ТХМ). Фотографии выполнены в рамках студенческого проекта "[PRO]ГОРОД в объективе", который реализуется на базе центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ.

Новая выставка ОСИ ТХМ "Музыка камня и дерева" — продолжение фотопроекта "Свет и тень". Участники передают на фото своё видение взаимоотношений человека, природы и города. Серии работ представляют и пятеро студентов Тольяттинского госуниверситета — участники проекта "[PRO]ГОРОД в объективе": Матвей Сувернев, Герман Кин, Михаил Матюнин, Виктория Дьяченко, Ксения Попова.

"Для наших студентов фотография — это любимое творчество и хобби, позволяющее реализовать свой интерес к изучению городской среды и созданию фотоконтента. Участие в проекте о городской фотографии "Свет и тень" помогает взглянуть на свою работу под новым углом в формате выставочного пространства и поделиться своим видением с посетителями экспозиции", — говорит Вера Халитова, руководитель проекта "[PRO]ГОРОД в объективе", аналитик центра урбанистки и стратегического развития территории ТГУ.

Студенты ТГУ поделятся с посетителями выставки и музыкой, которая вдохновила их на творчество. На этикетаже работ будет размещён QR-код со ссылкой на плейлист каждого автора в соцсети "ВКонтакте".

"Проект "[PRO]ГОРОД в объективе" существует уже несколько лет. Мы всегда стараемся участвовать в фотовыставках, чтобы работы наших студентов увидели тольяттинцы и гости города, чтобы их оценивали, использовали в различных городских проектах как информационный, иллюстративный материал", — комментирует директор центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Мария Степанова.

Матвей Сувернев, студент 2 курса института общеинженерной подготовки ТГУ, в рамках проектной деятельности участвовал в нескольких проектах, но "[PRO]ГОРОД в объективе" заинтересовал его больше всего благодаря творческой составляющей.

"Фотографией я занимаюсь не так давно. Примерно полтора года назад купил фотоаппарат и решил попробовать свои силы и в проекте, и в искусстве фотографирования. Свои работы на выставке представляю впервые. Рад, что мои фото прошли отбор. И надеюсь, что возьму что-то полезное для себя от авторов других работ", — отметил Матвей Сувернев.

Выставка начнёт работу в Отделе современного искусства ТХМ 5 июля в 18.00. Посетить её можно будет до 13 сентября. Работы участников проекта от центра урбанистики ТГУ займут центральное место в первом пространстве экспозиции.