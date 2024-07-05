В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием предпринимателей региона. Такие встречи уже стали традиционными.

4 июля во время открытого диалога с участием АО "Корпорация "МСП" глава региона еще раз подчеркнул, что формат регулярных встреч с представителями бизнеса уже внедрен, и сообщил о скором начале работы единой цифровой платформы, с помощью которой можно будет получать ответы уполномоченных лиц.

Сегодня со своими вопросами к руководителю области обратились заместитель директора ООО "Волжские термы" Виктор Молчанов и представитель ООО "Фабрика Бисквита" Дмитрий Посохов.

В начале встречи Виктор Молчанов отметил, что акватермальный комплекс "Волжские термы" работает в Самаре с осени 2021 г. и пользуется популярностью. За все время работы его посетило порядка миллиона человек, при этом более 15% - это гости из целого ряда соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Заместитель директора пояснил: в настоящее время реализуется масштабный инвестиционный проект, связанный с созданием летней аквазоны, - пляж с горками и аквапарками. В планах предпринимателей - уже в мае 2025 г. ввести его в эксплуатацию. Однако сложности с подключением к электросетям, к системам водоснабжения и водоотведения затрудняют реализацию проекта.

Вячеслав Федорищев отметил: "Есть технологическая безопасность и требования федерального законодательства, которые никто нарушать никогда не будет - это безопасность людей. Я вас прошу построить работу в таком формате: глава министерства экономики будет частью этой небольшой рабочей группы. За неделю, пожалуйста, придите к соглашению".

В ходе встречи были достигнуты договоренности и с НМУП "Водоканал" Новокуйбышевска.

Заместитель директора Виктор Молчанов поблагодарил присутствующих за содействие проекту, а также за возможность лично обсудить проблемные моменты.

О трудностях ООО "Фабрика Бисквита" рассказал главе региона Дмитрий Посохов. В 2019 г. он столкнулся с серьезными проблемами по технологическому присоединению здания к коммуникациям. Задержка со стороны ресурсных организаций не позволяет собственнику установить современное оборудование для производства кондитерских изделий. Вопросы до сих пор не разрешились, что и послужило поводом для обращения к главе региона. Начальник управления продаж технологического присоединения и услуг по крупным объектам ООО "СВГК" Борис Протопопов заверил, что к 31 августа текущего года все строительно-монтажные работы будут завершены.

Руководитель области подчеркнул, что поддержка, развитие пищевой промышленности очень важны для региона.

"Обязательства не выполнены. У предпринимателя все сроки ушли на несколько лет вперед, а это инвестиции, средства, которые вкладываются частным бизнесом в развитие, в данном случае пищевой отрасли. Это очень серьезно. От этого формируется доверие или недоверие к инвестированию в субъект", - прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову организовать рабочую группу и совместно с областной прокуратурой провести работу по данному вопросу: "У меня во вторник будет совещание с представителями прокуратуры по теме ведения бизнеса. До того момента все соответствующие заявления направьте, чтобы во вторник мы уже предметно обсуждали этот конкретный случай".