В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием предпринимателей региона. Такие встречи уже стали традиционными.
4 июля во время открытого диалога с участием АО "Корпорация "МСП" глава региона еще раз подчеркнул, что формат регулярных встреч с представителями бизнеса уже внедрен, и сообщил о скором начале работы единой цифровой платформы, с помощью которой можно будет получать ответы уполномоченных лиц.
Сегодня со своими вопросами к руководителю области обратились заместитель директора ООО "Волжские термы" Виктор Молчанов и представитель ООО "Фабрика Бисквита" Дмитрий Посохов.
В начале встречи Виктор Молчанов отметил, что акватермальный комплекс "Волжские термы" работает в Самаре с осени 2021 г. и пользуется популярностью. За все время работы его посетило порядка миллиона человек, при этом более 15% - это гости из целого ряда соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Заместитель директора пояснил: в настоящее время реализуется масштабный инвестиционный проект, связанный с созданием летней аквазоны, - пляж с горками и аквапарками. В планах предпринимателей - уже в мае 2025 г. ввести его в эксплуатацию. Однако сложности с подключением к электросетям, к системам водоснабжения и водоотведения затрудняют реализацию проекта.
Вячеслав Федорищев отметил: "Есть технологическая безопасность и требования федерального законодательства, которые никто нарушать никогда не будет - это безопасность людей. Я вас прошу построить работу в таком формате: глава министерства экономики будет частью этой небольшой рабочей группы. За неделю, пожалуйста, придите к соглашению".
В ходе встречи были достигнуты договоренности и с НМУП "Водоканал" Новокуйбышевска.
Заместитель директора Виктор Молчанов поблагодарил присутствующих за содействие проекту, а также за возможность лично обсудить проблемные моменты.
О трудностях ООО "Фабрика Бисквита" рассказал главе региона Дмитрий Посохов. В 2019 г. он столкнулся с серьезными проблемами по технологическому присоединению здания к коммуникациям. Задержка со стороны ресурсных организаций не позволяет собственнику установить современное оборудование для производства кондитерских изделий. Вопросы до сих пор не разрешились, что и послужило поводом для обращения к главе региона. Начальник управления продаж технологического присоединения и услуг по крупным объектам ООО "СВГК" Борис Протопопов заверил, что к 31 августа текущего года все строительно-монтажные работы будут завершены.
Руководитель области подчеркнул, что поддержка, развитие пищевой промышленности очень важны для региона.
"Обязательства не выполнены. У предпринимателя все сроки ушли на несколько лет вперед, а это инвестиции, средства, которые вкладываются частным бизнесом в развитие, в данном случае пищевой отрасли. Это очень серьезно. От этого формируется доверие или недоверие к инвестированию в субъект", - прокомментировал глава региона.
Вячеслав Федорищев поручил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову организовать рабочую группу и совместно с областной прокуратурой провести работу по данному вопросу: "У меня во вторник будет совещание с представителями прокуратуры по теме ведения бизнеса. До того момента все соответствующие заявления направьте, чтобы во вторник мы уже предметно обсуждали этот конкретный случай".
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...