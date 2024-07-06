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Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам СамГТУ Студенты ТГУ покажут "Музыку камня и дерева" Самарский университет впервые вошел еще в один международный рейтинг вузов "Т Плюс" и СамГТУ приглашают желающих к участию в программе "Энергия будущего" В Самаре на базе СамГТУ открылся дизайн-центр микроэлектроники

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Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам СамГТУ

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Самарского государственного технического университета (СамГТУ) — одного из опорных вузов компании.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Документы об окончании высшего учебного заведения получили 32 выпускника, из которых 8 закончили магистратуру, 24 получили дипломы бакалавров. 19 выпускников, обучавшихся по целевым договорам АО "Транснефть - Приволга", придут на работу в структурные подразделения предприятия.

В мероприятии, проходившем в здании института нефтегазовых технологий СамГТУ, приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, начальник отдела кадров предприятия Татьяна Арапова и заведующая кафедрой "Трубопроводный транспорт" Екатерина Стефанюк.

"Поздравляю вас с окончанием обучения, это важный этап в жизни. Теперь вам предстоит на практике применять знания и компетенции, которые вы получили в вузе. Желаю вам успехов и карьерного роста в дальнейшей трудовой деятельности", — отметил Дмитрий Махаев.

За последние 5 лет более 100 выпускников СамГТУ были трудоустроены на работу в АО "Транснефть -Приволга". В 2023–2024 годах в вузе проходят обучение в очной форме 94 целевика по направлению от компании.

АО "Транснефть - Приволга" ежегодно оказывает финансовую помощь Самарскому государственному техническому университету, системно укрепляет материальную базу кафедры "Трубопроводный транспорт", открывает аудитории и компьютерные классы, оснащенные оргтехникой, макетами и уникальными имитационными тренажерными комплексами.

Выпускники кафедры ежегодно пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях АО "Транснефть - Приволга", на сегодняшний день их число составляет более 300 человек. Предприятие контролирует успеваемость студентов целевого набора и привлекает их к участию в производственной, учебно-ознакомительной и преддипломной практиках. Кроме того, студенты становятся участниками научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть".

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