Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам СамГТУ

Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Самарского государственного технического университета (СамГТУ) — одного из опорных вузов компании.
Документы об окончании высшего учебного заведения получили 32 выпускника, из которых 8 закончили магистратуру, 24 получили дипломы бакалавров. 19 выпускников, обучавшихся по целевым договорам АО "Транснефть - Приволга", придут на работу в структурные подразделения предприятия.
В мероприятии, проходившем в здании института нефтегазовых технологий СамГТУ, приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, начальник отдела кадров предприятия Татьяна Арапова и заведующая кафедрой "Трубопроводный транспорт" Екатерина Стефанюк.
"Поздравляю вас с окончанием обучения, это важный этап в жизни. Теперь вам предстоит на практике применять знания и компетенции, которые вы получили в вузе. Желаю вам успехов и карьерного роста в дальнейшей трудовой деятельности", — отметил Дмитрий Махаев.
За последние 5 лет более 100 выпускников СамГТУ были трудоустроены на работу в АО "Транснефть -Приволга". В 2023–2024 годах в вузе проходят обучение в очной форме 94 целевика по направлению от компании.
АО "Транснефть - Приволга" ежегодно оказывает финансовую помощь Самарскому государственному техническому университету, системно укрепляет материальную базу кафедры "Трубопроводный транспорт", открывает аудитории и компьютерные классы, оснащенные оргтехникой, макетами и уникальными имитационными тренажерными комплексами.
Выпускники кафедры ежегодно пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях АО "Транснефть - Приволга", на сегодняшний день их число составляет более 300 человек. Предприятие контролирует успеваемость студентов целевого набора и привлекает их к участию в производственной, учебно-ознакомительной и преддипломной практиках. Кроме того, студенты становятся участниками научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть".