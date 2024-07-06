Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам СамГТУ

Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Самарского государственного технического университета (СамГТУ) — одного из опорных вузов компании.

Документы об окончании высшего учебного заведения получили 32 выпускника, из которых 8 закончили магистратуру, 24 получили дипломы бакалавров. 19 выпускников, обучавшихся по целевым договорам АО "Транснефть - Приволга", придут на работу в структурные подразделения предприятия.

В мероприятии, проходившем в здании института нефтегазовых технологий СамГТУ, приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, начальник отдела кадров предприятия Татьяна Арапова и заведующая кафедрой "Трубопроводный транспорт" Екатерина Стефанюк.

"Поздравляю вас с окончанием обучения, это важный этап в жизни. Теперь вам предстоит на практике применять знания и компетенции, которые вы получили в вузе. Желаю вам успехов и карьерного роста в дальнейшей трудовой деятельности", — отметил Дмитрий Махаев.

За последние 5 лет более 100 выпускников СамГТУ были трудоустроены на работу в АО "Транснефть -Приволга". В 2023–2024 годах в вузе проходят обучение в очной форме 94 целевика по направлению от компании.