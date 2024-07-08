В Политехе разработали рецептуру биоразлагаемой упаковки

Студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Самарского политеха Вадим Сабанцев, Ярослав Сучугов, Кирилл Тескин и Иван Середкин под руководством доцента ВБШ Марианны Ворониной патентуют новый экопродукт — биоразлагаемую упаковку, которая разлагается во влажной почве за три дня. Продукт готовится с добавлением отходов пищевых производств, его использование позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Основной материал упаковки — картофельный крахмал. Сам по себе пласт, получаемый из него, имеет неустойчивую структуру, может деформироваться и рваться. Для того чтобы будущая упаковка была прочной и могла выдерживать длительный контакт с водой, в рецептуру добавлен глицерин, выступающий в роли пластификатора.

"Пластификаторы — это вещества в составе полимерных материалов (таких, как наша пленка), которые придают им эластичность, — говорит Вадим Сабанцев. — Так же для получения пленки мы используем дистиллированную воду, столовую уксусную кислоту и пивную дробину — главный отход пивоваренного производства".

Все компоненты замешивают, раскатывают тонким слоем и отправляют в сушильный шкаф на час при температуре 90 градусов. Края получившейся тонкой пленки запаивают. Прочность такого материала — до 10 кг.

"Сейчас в разработанной упаковке можно хранить продукты, содержащие до 20% влаги, — объясняет Марианна Воронина. — Мы проводим эксперименты с продуктами высокой влажности, чтобы добиться возможности хранить в этой упаковке жидкости, например, молоко или кефир".

Пленочный материал, по словам участников проектной команды, может стать достойной альтернативой пластику.

"Наша упаковка способна разлагаться на экологически безопасные соединения, — поясняет Сабанцев. — Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) используют ее как источник энергии. В результате ферментативной реакции полимерные цепочки распадаются на воду, диоксид углерода и другие продукты биотического разложения, которые встречаются в природе и в живых организмах. Так, в почве влажностью больше 80% упаковка разлагается за три дня, при меньшей влажности — до двух недель".

Команда планирует изготавливать не только пакеты для хранения пищевых продуктов, но и контейнеры, лотки и другие изделия. Напомним, что специалисты ВБШ (ранее — факультет пищевых производств) несколько лет назад начали изготавливать пищевые пленки для космонавтов и тех, кто работает в условиях Арктики или на морских нефтяных платформах, совершает дальние путешествия. Уникальная технология, на которую ученые уже получили три патента, легла в основу другого широко известного политеховского проекта — съедобной посуды.