В Политехе разработали рецептуру биоразлагаемой упаковки

Студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) Самарского политеха Вадим Сабанцев, Ярослав Сучугов, Кирилл Тескин и Иван Середкин под руководством доцента ВБШ Марианны Ворониной патентуют новый экопродукт — биоразлагаемую упаковку, которая разлагается во влажной почве за три дня. Продукт готовится с добавлением отходов пищевых производств, его использование позволит снизить нагрузку на окружающую среду.
Основной материал упаковки — картофельный крахмал. Сам по себе пласт, получаемый из него, имеет неустойчивую структуру, может деформироваться и рваться. Для того чтобы будущая упаковка была прочной и могла выдерживать длительный контакт с водой, в рецептуру добавлен глицерин, выступающий в роли пластификатора.
"Пластификаторы — это вещества в составе полимерных материалов (таких, как наша пленка), которые придают им эластичность, — говорит Вадим Сабанцев. — Так же для получения пленки мы используем дистиллированную воду, столовую уксусную кислоту и пивную дробину — главный отход пивоваренного производства".
Все компоненты замешивают, раскатывают тонким слоем и отправляют в сушильный шкаф на час при температуре 90 градусов. Края получившейся тонкой пленки запаивают. Прочность такого материала — до 10 кг.
"Сейчас в разработанной упаковке можно хранить продукты, содержащие до 20% влаги, — объясняет Марианна Воронина. — Мы проводим эксперименты с продуктами высокой влажности, чтобы добиться возможности хранить в этой упаковке жидкости, например, молоко или кефир".
Пленочный материал, по словам участников проектной команды, может стать достойной альтернативой пластику.
"Наша упаковка способна разлагаться на экологически безопасные соединения, — поясняет Сабанцев. — Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) используют ее как источник энергии. В результате ферментативной реакции полимерные цепочки распадаются на воду, диоксид углерода и другие продукты биотического разложения, которые встречаются в природе и в живых организмах. Так, в почве влажностью больше 80% упаковка разлагается за три дня, при меньшей влажности — до двух недель".
Команда планирует изготавливать не только пакеты для хранения пищевых продуктов, но и контейнеры, лотки и другие изделия. Напомним, что специалисты ВБШ (ранее — факультет пищевых производств) несколько лет назад начали изготавливать пищевые пленки для космонавтов и тех, кто работает в условиях Арктики или на морских нефтяных платформах, совершает дальние путешествия. Уникальная технология, на которую ученые уже получили три патента, легла в основу другого широко известного политеховского проекта — съедобной посуды.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.