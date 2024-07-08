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Экономика и бизнес

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей познакомился с возможностями самарских компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев совместно с самарской делегацией работает на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024". На крупнейшей площадке свои возможности представили ключевые предприятия региона.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Руководитель области подчеркнул, что участие в выставке — это возможность представить потенциал региона на федеральном уровне. "Самый главный результат — это то, что наши компании были представлены на важной федеральной площадке", — поделился руководитель области.

10 самарских предприятий презентовали свою продукцию председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

В частности, представитель ООО "Скадо Проект" рассказал о производстве канатных дорог, которые используются в различных регионах России. Их производством компания занимается почти 40 лет. В ходе встречи Александр Шохин задал вопрос о том, производит ли компания кресельные дороги с крышкой и обогревом. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом, где необходимо обеспечить комфортные условия для туристов.

О подготовке инфраструктуры для создания беспилотных логистических коридоров и разработку системы защиты промышленных предприятий поговорили на площадке компании "СМАРТС".

Представители ООО "Медтехлинк-Самара" рассказали о совместных с Самарским медицинским университетом разработках, презентовали современную операционную, оснащенную оборудованием и телемедициной.

Технологиями в изготовлении высокотехнологичных каркасов поделились представители ООО "Стальная орхидея".

Подводя промежуточные итоги первого дня работы Вячеслав Федорищев отметил: "У нас была насыщенная повестка. Мы встретились с крупными институтами — Банком России, Ростехом, руководством крупных компаний, которые в том числе будут помогать нам обновлять общественный транспорт. Также провели консультации с министром промышленности и торговли Антоном Андреевичем Алихановым. Работа не заканчивается. Впереди еще две встречи с бизнесом, который хотел бы работать в Самарской области".

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