Президент Российского союза промышленников и предпринимателей познакомился с возможностями самарских компаний

В понедельник, 8 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев совместно с самарской делегацией работает на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024". На крупнейшей площадке свои возможности представили ключевые предприятия региона.
Руководитель области подчеркнул, что участие в выставке — это возможность представить потенциал региона на федеральном уровне. "Самый главный результат — это то, что наши компании были представлены на важной федеральной площадке", — поделился руководитель области.
10 самарских предприятий презентовали свою продукцию председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.
В частности, представитель ООО "Скадо Проект" рассказал о производстве канатных дорог, которые используются в различных регионах России. Их производством компания занимается почти 40 лет. В ходе встречи Александр Шохин задал вопрос о том, производит ли компания кресельные дороги с крышкой и обогревом. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом, где необходимо обеспечить комфортные условия для туристов.
О подготовке инфраструктуры для создания беспилотных логистических коридоров и разработку системы защиты промышленных предприятий поговорили на площадке компании "СМАРТС".
Представители ООО "Медтехлинк-Самара" рассказали о совместных с Самарским медицинским университетом разработках, презентовали современную операционную, оснащенную оборудованием и телемедициной.
Технологиями в изготовлении высокотехнологичных каркасов поделились представители ООО "Стальная орхидея".
Подводя промежуточные итоги первого дня работы Вячеслав Федорищев отметил: "У нас была насыщенная повестка. Мы встретились с крупными институтами — Банком России, Ростехом, руководством крупных компаний, которые в том числе будут помогать нам обновлять общественный транспорт. Также провели консультации с министром промышленности и торговли Антоном Андреевичем Алихановым. Работа не заканчивается. Впереди еще две встречи с бизнесом, который хотел бы работать в Самарской области".
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,