Президент Российского союза промышленников и предпринимателей познакомился с возможностями самарских компаний

В понедельник, 8 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев совместно с самарской делегацией работает на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024". На крупнейшей площадке свои возможности представили ключевые предприятия региона.

Руководитель области подчеркнул, что участие в выставке — это возможность представить потенциал региона на федеральном уровне. "Самый главный результат — это то, что наши компании были представлены на важной федеральной площадке", — поделился руководитель области.

10 самарских предприятий презентовали свою продукцию председателю правительства Тульской области Михаилу Пантелееву и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

В частности, представитель ООО "Скадо Проект" рассказал о производстве канатных дорог, которые используются в различных регионах России. Их производством компания занимается почти 40 лет. В ходе встречи Александр Шохин задал вопрос о том, производит ли компания кресельные дороги с крышкой и обогревом. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом, где необходимо обеспечить комфортные условия для туристов.

О подготовке инфраструктуры для создания беспилотных логистических коридоров и разработку системы защиты промышленных предприятий поговорили на площадке компании "СМАРТС".

Представители ООО "Медтехлинк-Самара" рассказали о совместных с Самарским медицинским университетом разработках, презентовали современную операционную, оснащенную оборудованием и телемедициной.

Технологиями в изготовлении высокотехнологичных каркасов поделились представители ООО "Стальная орхидея".

Подводя промежуточные итоги первого дня работы Вячеслав Федорищев отметил: "У нас была насыщенная повестка. Мы встретились с крупными институтами — Банком России, Ростехом, руководством крупных компаний, которые в том числе будут помогать нам обновлять общественный транспорт. Также провели консультации с министром промышленности и торговли Антоном Андреевичем Алихановым. Работа не заканчивается. Впереди еще две встречи с бизнесом, который хотел бы работать в Самарской области".