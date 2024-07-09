Общество "Знание" приглашает молодых ученых Самарской области к участию во всероссийском просветительском проекте

Российское общество "Знание" объявило прием заявок на участие в просветительском треке Знание.Наука, цель которого — объединить молодых ученых и предоставить им возможность делиться своими уникальными знаниями по всей России. Для самых активных лекторов предусмотрено обучение в Центре знаний "Машук" и продюсирование проектов. Ознакомиться с подробностями и подать заявку можно на сайте Общества "Знание" до 15 сентября.

"Вновь по всей стране мы запускаем проект Знание.Наука. За два года он объединил более миллиона слушателей, которые посетили свыше 14 тысяч лекций и мастер-классов. За это время мы открыли много талантов, ставших востребованными популяризаторами науки. Теперь они выступают на ведущих площадках по всей России и делятся своими знаниями с широкой аудиторией. Знание.Наука — это уникальная платформа для молодых ученых и исследователей. Мы ждем всех, кто готов к новым научным открытиям и хочет внести свой вклад в развитие отечественной науки в самых разных областях. Кроме того, в этот раз в рамках проекта мы добавили формат кинолекций, участие в котором принимают известные ученые страны", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит с 2022 по 2031 гг. по указу президента России Владимира Путина. В рамках проекта ведущие ученые России и их молодые коллеги простым и доступным языком рассказывают большой аудитории о своей работе, знакомят с достижениями страны, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин. Короткие и увлекательные выступления отличаются и по формату. Среди них — интерактивные лекции, выступления с VR-сопровождением, мастер-классы, научные дебаты, иммерсивные шоу и экскурсии в настоящих лабораториях.

Просветители Самарской области не первый год принимают активное участие в масштабном федеральном треке Знание.Наука. Так, в 2023 г. в рамках этого проекта проходила Всероссийская просветительская акция "Ученые — в школы". Самарская область вышла на первое место по количеству выступлений ученых среди школьников.

Председатель Самарского регионального отделения Российского общества "Знание", ректор Самарского университета Владимир Богатырев, говоря об итогах прошлого года отмечает: "В 2023 году в Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей. Встречи с молодыми учеными открывают школьникам удивительный мир науки, помогают определиться с выбором профессионального пути. Надеемся, что молодые ученые и в этом году проявят высокую активность и заинтересованность, ведь им Общество "Знание" предоставляет широкие возможности для роста и самосовершенствования".

В Самарской области летом 2024 г. трек Знание.Наука стартовал на площадке детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина. Молодой исследователь, выпускник Самарского университета имени академика С. П. Королева Владислав Дерябин в интерактивной форме рассказал школьникам о достижениях российской науки, вдохновил молодежь к занятиям исследовательской деятельностью. Яркие выступления пройдут в детских лагерях с участием молодых ученых Самарской области.

В этом году проект стартовал с двухдневного марафона научных лекций, который прошел от Калининграда до Камчатки. Одной из главных тем стала лекция "Мегапрорывы российских ученых", которую проводят на базе учебных заведений и детских лагерей. Слушатели знакомятся с выдающимися достижениями российских ученых и их открытиями, повлиявшими на развитие мировой науки.

Выступление молодого ученого можно организовать в детском оздоровительном лагере в своем регионе. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества "Знание".