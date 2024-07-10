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Страхование Финансы

"Росгосстрах": самые дорогие машины страхуют молодые женщины и зрелые мужчины

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самые дорогие машины в "Росгосстрахе" страхуют жители столичного региона и городов-миллионников, выяснили сотрудники Центра по работе с клиентскими данными компании, определив топ-10 в портфеле действующих договоров каско для автомобилей категории "B". В десятку попали авто со страховой стоимостью от 30,34 млн рублей до 40,04 млн рублей, из марок в ней представлены Bentley, Land Rover, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz.

В топ-10 различных моделей авто с самой большой страховой суммой в полисе каско вошли зарегистрированные в Москве Bentley Bentayga 2022 года выпуска, Land Rover Range Rover (2024 г.), Porsche Cayenne (2022 г.), Lamborghini Urus (2023 г.), Mercedes-Benz G-Klasse (2023 г.), Porsche-911 (2020 г.) и BMW 740 (2024 г.). Из других регионов — Mercedes-Benz S-Klasse (2022 г.), Mercedes-Benz AMG G (2023 г.) и Rolls-Royce Wraith 2019 года выпуска.

Среди страхователей этих машин мужчины и женщины представлены в равных долях — по пять человек. Но если страхующие дорогие авто мужчины находятся уже в зрелом возрасте, самому молодому 52 года, то женщины-страховательницы в среднем младше — самой молодой нет и 30 лет.

"Несмотря на кардинальные изменения на российском автомобильном рынке и появление новых марок машин, в том числе и премиум-класса, состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают проверенную продукцию от грандов мирового автопрома — сегодня это уже не только высочайший уровень комфорта и престижа, но и свидетельство особого статуса владельца или владелицы. И неудивительно, что 46% застрахованных в нашей компании автомобилей стоимостью свыше 16 млн рублей зарегистрировано в Москве, — отмечает директор по развитию каско физических лиц "Росгосстраха" Елена Федорова. — В то же время собственники таких машин, вложившие немалые средства в покупку и содержание, прекрасно понимают, что любое дорожное происшествие без полиса каско чревато серьезными финансовыми потерями. И в отличие от налога на роскошь, который им приходится платить за право обладать такими авто, страховой полис является и защитой вложений, и инвестицией в укрепление собственного престижа".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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