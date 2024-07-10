"Росгосстрах": самые дорогие машины страхуют молодые женщины и зрелые мужчины

Самые дорогие машины в "Росгосстрахе" страхуют жители столичного региона и городов-миллионников, выяснили сотрудники Центра по работе с клиентскими данными компании, определив топ-10 в портфеле действующих договоров каско для автомобилей категории "B". В десятку попали авто со страховой стоимостью от 30,34 млн рублей до 40,04 млн рублей, из марок в ней представлены Bentley, Land Rover, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz.
В топ-10 различных моделей авто с самой большой страховой суммой в полисе каско вошли зарегистрированные в Москве Bentley Bentayga 2022 года выпуска, Land Rover Range Rover (2024 г.), Porsche Cayenne (2022 г.), Lamborghini Urus (2023 г.), Mercedes-Benz G-Klasse (2023 г.), Porsche-911 (2020 г.) и BMW 740 (2024 г.). Из других регионов — Mercedes-Benz S-Klasse (2022 г.), Mercedes-Benz AMG G (2023 г.) и Rolls-Royce Wraith 2019 года выпуска.
Среди страхователей этих машин мужчины и женщины представлены в равных долях — по пять человек. Но если страхующие дорогие авто мужчины находятся уже в зрелом возрасте, самому молодому 52 года, то женщины-страховательницы в среднем младше — самой молодой нет и 30 лет.
"Несмотря на кардинальные изменения на российском автомобильном рынке и появление новых марок машин, в том числе и премиум-класса, состоятельные клиенты по-прежнему предпочитают проверенную продукцию от грандов мирового автопрома — сегодня это уже не только высочайший уровень комфорта и престижа, но и свидетельство особого статуса владельца или владелицы. И неудивительно, что 46% застрахованных в нашей компании автомобилей стоимостью свыше 16 млн рублей зарегистрировано в Москве, — отмечает директор по развитию каско физических лиц "Росгосстраха" Елена Федорова. — В то же время собственники таких машин, вложившие немалые средства в покупку и содержание, прекрасно понимают, что любое дорожное происшествие без полиса каско чревато серьезными финансовыми потерями. И в отличие от налога на роскошь, который им приходится платить за право обладать такими авто, страховой полис является и защитой вложений, и инвестицией в укрепление собственного престижа".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.