"Тольяттиазот" поздравил выпускников Тольяттинского государственного университета

Руководство "Тольяттиазота" приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных чествованию выпускников Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Специальными призами от Компании были отмечены студенты Института химии и энергетики — обладатели красных дипломов и победители научных конкурсов.

ТГУ входит в список ведущих образовательных учреждений Самарской области — партнеров ТОАЗа по профориентационной работе. Компания создает комфортные условия обучения студентов вуза, специализация которых направлена на химическую промышленность. При поддержке предприятия в университете была открыта и оснащена современным мультимедийным оборудованием лекционная аудитория.

В этом году в ТГУ действует стипендиальная программа "Тольяттиазота", которая предусматривает заключение целевого договора или договора о социальной поддержке обучения. Для абитуриентов, поступающих на первый курс по химическим и техническим направлениям, разработана бонусная система. Она включает в себя дополнительную ежемесячную стипендию и обучение от Компании, прохождение практики и оплачиваемых стажировок, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.

"С каждым новым учебным годом "Тольяттиазот" обновляет и углубляет свою профориентационную программу. Сотрудничества продолжаются как с давними партнерами, так и с новыми учреждениями, которые заинтересованы в партнерстве с надежными работодателями. Среди наших коллег много выпускников ТГУ, и все они успешно строят карьеру в компании", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.