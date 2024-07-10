"Тольяттиазот" поздравил выпускников Тольяттинского государственного университета

Руководство "Тольяттиазота" приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных чествованию выпускников Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Специальными призами от Компании были отмечены студенты Института химии и энергетики — обладатели красных дипломов и победители научных конкурсов.
ТГУ входит в список ведущих образовательных учреждений Самарской области — партнеров ТОАЗа по профориентационной работе. Компания создает комфортные условия обучения студентов вуза, специализация которых направлена на химическую промышленность. При поддержке предприятия в университете была открыта и оснащена современным мультимедийным оборудованием лекционная аудитория.
В этом году в ТГУ действует стипендиальная программа "Тольяттиазота", которая предусматривает заключение целевого договора или договора о социальной поддержке обучения. Для абитуриентов, поступающих на первый курс по химическим и техническим направлениям, разработана бонусная система. Она включает в себя дополнительную ежемесячную стипендию и обучение от Компании, прохождение практики и оплачиваемых стажировок, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.
"С каждым новым учебным годом "Тольяттиазот" обновляет и углубляет свою профориентационную программу. Сотрудничества продолжаются как с давними партнерами, так и с новыми учреждениями, которые заинтересованы в партнерстве с надежными работодателями. Среди наших коллег много выпускников ТГУ, и все они успешно строят карьеру в компании", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.