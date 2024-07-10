В ТГУ состоялся выпуск 2024 года

Шаг в профессиональное будущее сделали более 3,7 тысячи бакалавров, специалистов, магистров всех форм обучения. 371 выпускник ТГУ получил красный диплом.

"Выпуск ТГУ — 2024" прошёл 9 июля на площади перед главным корпусом Тольяттинского государственного университета (ТГУ). С окончанием вуза и получением долгожданного диплома о высшем образовании выпускников поздравил ректор ТГУ Михаил Криштал. Он подчеркнул, что преподаватели и сотрудники университета всегда стремятся к тому, чтобы выпускники получали знания, которые помогли бы им быть максимально успешными на рынке труда. При этом сделать так, чтобы выпускники гордились тем, что окончили Тольяттинский госуниверситет, который сегодня по праву входит в когорту ведущих вузов России.

И это не пустые слова. В 2017 году ТГУ получил статус опорного вуза Самарской области, в 2021 году вуз стал участником федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". В декабре 2023 года ТГУ вошёл в федеральный проект "Передовые инженерные школы" (ПИШ) с программой развития ПИШ "Гибридные и комбинированные технологии".

"ТГУ мощно и динамично развивается. И не только в русле тех изменений, которые сейчас происходят в системе высшего образования. Мы ещё и задаём некоторые тренды. В 2014 году мы запустили проект создания системы высшего образования онлайн под зарегистрированным на ТГУ товарным знаком "Росдистант". В 2023 году эта разработка была удостоена Премии Правительства РФ в области образования. Кроме того, Росдистант стал победителем Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования ­— 2023. И буквально месяц назад разработанная в ТГУ платформа организации проектной деятельности студентов "Проектива" тоже была признана лучшей образовательной практикой среди вузов — участников программы "Приоритет 2030", — отметил Михаил Криштал. — Мне очень хочется, чтобы все выпускники ТГУ — и те, кто учился очно, и те, кто получал высшее образование онлайн, — по прошествии многих лет воспринимали университет именно как альма-матер. А это значит, что двери ТГУ всегда открыты для вас! Мы вас ждём в любом качестве: в качестве студентов новых образовательных программ и слушателей программ дополнительного образования, в качестве партнёров и, конечно, в качестве сотрудников".

Без сомнения, сегодняшние выпускники гордятся ТГУ. И у Тольяттинского госуниверситета есть поводы гордиться ими. В этом году дипломы получают 3779 вчерашних студентов всех форм обучения (с учётом студентов системы онлайн-обучения "Росдистант", которые завершают обучение осенью текущего года). И это — новый рекорд ТГУ. В 2023 году выпускной в июле состоялся для 3304 человек. А всего за 73 года Тольяттинский госуниверситет подготовил более 95 тысяч специалистов.

Семь выпускников ТГУ 2024 года стали обладателями медали губернатора Самарской области "За особые успехи в профессиональном образовании". Главой региона отмечены Владимир Власов, Роман Воронов, Виктория Михина, Ашот Саносян, Михаил Тумасов, Екатерина Чижаткина и Владислав Чиндин.

"Наверное, пока у вас, выпускников ТГУ, нет понимания и ощущения, что такое альма-матер. Но пройдёт время, и вы придёте к выводу, что именно в университете прошли самые интересные, самые яркие годы вашей жизни, — обратился к выпускникам глава Тольятти, член координационного совета ТГУ Николай Ренц. — Я желаю вам быть самодостаточными, быть людьми, которые имеют то, что хотят, и которые рады тому, что имеют. Конечно, впереди у вас большая работа, прежде всего во благо будущего нашей прекрасной страны и нашего города. И надеюсь, что многие из вас останутся работать на предприятиях Тольятти и Самарской области".

Выпускникам, отличившимся в научной, образовательной, спортивной, творческой и добровольческой деятельности, вручили корпоративную награду ТГУ — "Зелёное яблоко". Её обладателями стал 21 человек. Среди них — победитель Всероссийского инженерного конкурса 2024 года Роман Воронов.

Ежегодно в ТГУ проходит конкурс выпускных квалификационных работ по шести направлениям подготовки бакалавров и специалистов, а также по 12 программам подготовки магистров. В этом году лучшими стали работы 21 выпускника. Победителям конкурса вручили памятные подарки и дипломы.

"Выпуск из университета — это определённое подведение итогов. Выпускники получили большой багаж знаний, с ним вам предстоит двигаться дальше по жизни, и хочу пожелать, чтобы все приобретённые самостоятельно или на лекциях навыки были востребованными. Дерзайте, не бойтесь ошибиться, двигайтесь вперёд!" — напутствовал выпускников ТГУ председатель Думы Тольятти Сергей Рузанов.

Четвёртый год выпускники ТГУ получают приложение к диплому "Компетентностный профиль". Это официальный документ, свидетельствующий о том, что по итогам сквозной проектной деятельности студент университета освоил дополнительные компетенции (soft skills), необходимые для профессиональной деятельности в рамках цифровой экономики. Такие приложения своим выпускникам Тольяттинский госуниверситет выдаёт с 2021 года, став в этом первым из российских вузов. Проектная и профессиональная практическая деятельность студентов стала частью образовательного процесса ТГУ с 2017 года. В неё с первого курса включены обучающиеся всех форм обучения. Дисциплина "Проектная/ предпринимательская деятельность" — обязательный предмет, по которому выставляется оценка по итогам семестра. За четыре года обучения на бакалавриате отличные результаты работы в качестве куратора проектной деятельности показал выпускник кафедры "Прикладная математика и информатика" ТГУ Даниил Данилов.

"Я был куратором проектной деятельностью и руководил проектом "AveКультура" пять семестров. Одновременно посещал Школу кураторов, в которой получил большой опыт управления проектами и командой, уверенность в своих силах. Важный плюс — развитие дополнительных профессиональных навыков. У меня по итогам Школы кураторов — сертификаты об участии в образовательных интенсивах и два удостоверения о повышении квалификации", — говорит Даниил Данилов, лучший куратор проектной деятельности 2024 года.

Пожелания профессионального и жизненного успеха, воплощения смелых идей прозвучали от почётных гостей церемонии "Выпуск ТГУ — 2024": депутата Самарской Губернской Думы Владимира Бокка, депутата Думы Тольятти Ольги Корабельниковой, генерального директора ООО "Лада-Медиа" Ирины Денисовой.

Стратегические партнёры ТГУ вручили подарки в честь окончания вуза молодым специалистам, которые уже определились с местом работы и даже успели пройти стажировку на тольяттинских предприятиях. Дмитрий Михаленко, вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АВТОВАЗ", презентовал памятные подарки 14 выпускникам ТГУ, которые проходили целевое обучение по программе автозавода. Также он вручил дипломы сотрудникам АВТОВАЗа, которые без отрыва от производства повышали квалификацию на федеральной инновационной платформе "Росдистант". Такой документ о высшем образовании получили Анатолий Козырь, Олеся Купцова, Константин Семёнов, Анна Соловьёва.

"АВТОВАЗ рад многолетнему сотрудничеству с ТГУ в различных вопросах. Мы рассчитываем, что приток выпускников ТГУ в подразделения АВТОВАЗа и в наши дочерние общества значительно вырастет в связи с созданием передовой инженерной школы "ГибридТех". Со своей стороны постараемся соответствовать ожиданиям студентов и выпускников ТГУ", — подчеркнул Дмитрий Михаленко.

Также отметили корпоративными подарками выпускников ТГУ — своих будущих сотрудников — представители ПАО "КуйбышевАзот", АО "Тольяттиазот", ООО "Тольяттикаучук", ПАО "Сбербанк".

Праздничную атмосферу для выпускников и гостей создавали интерактивы и концертная программа от творческих коллективов ТГУ. Приятные мгновения доставили розыгрыши призов от профкома студентов и аспирантов ТГУ. Не обошлись на выпускном и без ритуала "Из студента в специалиста". По традиции вчерашние студенты перекинули кисточки конфедераток справа налево, что означает: они окончили учёбу в вузе и стали квалифицированными специалистами — выпускниками Тольяттинского госуниверситета.