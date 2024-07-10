НОВИКОМ поздравил выпускников факультета экономических наук НИУ ВШЭ

Директор департамента по работе с персоналом НОВИКОМа Елена Кузьмакова в качестве почетного гостя приняла участие в торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам программы "Экономика" — самой крупной бакалаврской программы факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).
НОВИКОМ активно сотрудничает с НИУ ВШЭ и другими вузами, которые готовят бакалавров и магистров по профильным для банка направлениям. Студенты этих учебных заведений имеют возможность пройти практику в НОВИКОМе в течение всего года. Лучшие из них становятся частью команды банка.
"В НОВИКОМе уже работают выпускники разных факультетов НИУ ВШЭ. Как правило, они показывают высокий уровень компетенций и отличную профессиональную подготовку. Надеюсь, что молодые люди, получившие сегодня дипломы, успешно начнут свой трудовой путь, смогут внести весомый вклад в развитие различных отраслей промышленности и способствовать достижению технологического лидерства нашей страны. Перед ними открыты все дороги, главное — выбрать правильное направление", — отметила Елена Кузьмакова.
Согласно официальной статистике, российская промышленность сегодня испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов. В апреле Банк России сообщил, что в I квартале 2024 г. обеспеченность работниками предприятий снизилась до минимума за всю историю наблюдений. НОВИКОМ, как надежный партнер высокотехнологичной промышленности, уделяет большое внимание вопросу подготовки кадров, расширяя взаимодействие с ведущими вузами страны. Банк также способствует привлечению и удержанию сотрудников предприятий, развивая уникальные продукты — социально-платежную карту работника Ростеха и мотивационную программу "Развитие".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.