НОВИКОМ поздравил выпускников факультета экономических наук НИУ ВШЭ

Директор департамента по работе с персоналом НОВИКОМа Елена Кузьмакова в качестве почетного гостя приняла участие в торжественной церемонии вручения красных дипломов выпускникам программы "Экономика" — самой крупной бакалаврской программы факультета экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

НОВИКОМ активно сотрудничает с НИУ ВШЭ и другими вузами, которые готовят бакалавров и магистров по профильным для банка направлениям. Студенты этих учебных заведений имеют возможность пройти практику в НОВИКОМе в течение всего года. Лучшие из них становятся частью команды банка.

"В НОВИКОМе уже работают выпускники разных факультетов НИУ ВШЭ. Как правило, они показывают высокий уровень компетенций и отличную профессиональную подготовку. Надеюсь, что молодые люди, получившие сегодня дипломы, успешно начнут свой трудовой путь, смогут внести весомый вклад в развитие различных отраслей промышленности и способствовать достижению технологического лидерства нашей страны. Перед ними открыты все дороги, главное — выбрать правильное направление", — отметила Елена Кузьмакова.

Согласно официальной статистике, российская промышленность сегодня испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов. В апреле Банк России сообщил, что в I квартале 2024 г. обеспеченность работниками предприятий снизилась до минимума за всю историю наблюдений. НОВИКОМ, как надежный партнер высокотехнологичной промышленности, уделяет большое внимание вопросу подготовки кадров, расширяя взаимодействие с ведущими вузами страны. Банк также способствует привлечению и удержанию сотрудников предприятий, развивая уникальные продукты — социально-платежную карту работника Ростеха и мотивационную программу "Развитие".