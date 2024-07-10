"Авито" усиливает практику M&A сделок для укрепления конкурентных позиций всех бизнес-направлений

Группа слияний и поглощений в "Авито" отвечает за поиск новых точек роста в рамках стратегии достижения долгосрочных целей основного продукта и всех пяти бизнес-направлений компании: Товары, Авто, Недвижимость, Работа, Услуги. В задачи команды M&A входит сопровождение инвестиций в стартапы, приобретение инструментов, продуктов и компаний для развития бизнеса "Авито" и усиления конкурентных позиций на рынке.
Руководителем направления M&A назначен Павел Морозов.
Сергей Пивень, управляющий партнер "Авито": "Авито" — компания с высокими темпами роста. Источником этого роста для нас является не только органическое развитие, но и сделки M&A. Вокруг нас развивается большое число технологических компаний, они работают в интересных для нас областях, развивают интересные нам технологии. Инвестируя в такие бизнесы, мы получаем опыт команд-новаторов, которые могут не только бесшовно интегрировать проект, но и генерировать новые оригинальные решения. Мы же предоставляем таким командам возможность стать частью лидера рынка, применить свои компетенции на гораздо большем масштабе бизнеса, продолжить и даже ускорить развитие. Мы рады, что Павел присоединился к команде "Авито", его опыт будет очень полезен в продолжении нашей стратегии прибыльного роста".
Павел Морозов, руководитель направления слияний и поглощений Авито: "Российский технологический рынок динамично развивается и количество M&A сделок ежегодно растет. Вместе с этим усиливается и конкуренция технологических компаний. Для "Авито" сделки M&A являются важным инструментом для роста бизнеса, позволяют компании не только ускоренно развивать наш продукт, но и интегрировать лучшие команды".
Павел профессионально занимается прямыми и венчурными инвестициями в IT-компании более 17 лет. Работал в "ВТБ Капитале" и "Тройке Диалог", а в период с 2017 по 2024 г. возглавлял венчурный бизнес Sk Capital, реализовал более 40 венчурных и M&A сделок в России и на зарубежных рынках, включая инвестиции в такие компании как Evernote, iiko, Maximum Education и CM.Expert. Павел окончил механико-математический факультет МГУ, имеет степень кандидата физико-математических наук.
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,