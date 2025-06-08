В Самаре ищут водителя, который сбил маленького велосипедиста

В Самаре разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

7 июня, в 21:30, напротив дома № 111 на ул. Транзитной неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.

Ребенок пострадал, но госпитализация не потребовалась.

Очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, правоохранители просят обратиться по телефону 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.