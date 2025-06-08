В Самаре ищут водителя, который сбил маленького велосипедиста

В Самаре разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
7 июня, в 21:30, напротив дома № 111 на ул. Транзитной неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на велосипеде.
Ребенок пострадал, но госпитализация не потребовалась.
Очевидцев происшествия и всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля, правоохранители просят обратиться по телефону 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!