В Самарской области прошел АгроФестиваль

В Самарской области с успехом прошел АгроФестиваль Betaren-2024. Около 200 аграриев посетили поля Волжского района, чтобы увидеть сорта и технологии озимых и яровых культур.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галеев в приветственной речи поблагодарил руководство "Щелково Агрохим" и ФНЦ агроэкологии РАН за подписание совместного соглашения, которое помогает успешно решать задачи аграриев по импортозамещению. По словам директора ФНЦ агроэкологии, базирующегося в Волгограде, Александра Беляева, уже в течение шести лет они испытывают новые технологии, новые сорта сельхозкультур, препараты для их защиты, которые предоставляет "Щелково Агрохим". Теперь еще проводится совместная работа в Узбекистане и Казахстане, начинается во Вьетнаме, а в ближайшее время будет развиваться и в африканских странах.

Кроме основной работы по выпуску качественных инновационных средств защиты растений, за последние годы компания "Щёлково Агрохим" сделала большой шаг в развитии селекции и семеноводства отечественных сортов и гибридов зерновых, подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Большое количество зарегистрировано и находится на стадии регистрации.

На прошедшей в рамках АгроФестиваля конференции специалисты сельского хозяйства делились опытом и высказывали мнения по вопросам снижения негативного воздействия засухи (что стало особенно актуальным в нынешнем году), применения инновационных средств защиты и листового питания растений, селекционной работы.

На демонстрационных полях участники АгроФестиваля познакомились с лучшими сортами озимой пшеницы селекции "Щелково Агрохим": Изумруд Дубовицкого, ДФ 2020, Ермоловка. Также им были продемонстрированы новые сорта, в настоящее время переданные на госсортоиспытания: Интеза, Сократ, Зюгановка.

"Щелково Агрохим" также реализует масштабный проект по селекции и семеноводству подсолнечника. При осмотрах посевов аграрии оценили качество гибридов этой культуры, в том числе популярный Кречет, вошедший в топ-10 по объемам высева в 2024 году.