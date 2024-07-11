В Самарской области прошел АгроФестиваль

В Самарской области с успехом прошел АгроФестиваль Betaren-2024. Около 200 аграриев посетили поля Волжского района, чтобы увидеть сорта и технологии озимых и яровых культур.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галеев в приветственной речи поблагодарил руководство "Щелково Агрохим" и ФНЦ агроэкологии РАН за подписание совместного соглашения, которое помогает успешно решать задачи аграриев по импортозамещению. По словам директора ФНЦ агроэкологии, базирующегося в Волгограде, Александра Беляева, уже в течение шести лет они испытывают новые технологии, новые сорта сельхозкультур, препараты для их защиты, которые предоставляет "Щелково Агрохим". Теперь еще проводится совместная работа в Узбекистане и Казахстане, начинается во Вьетнаме, а в ближайшее время будет развиваться и в африканских странах.
Кроме основной работы по выпуску качественных инновационных средств защиты растений, за последние годы компания "Щёлково Агрохим" сделала большой шаг в развитии селекции и семеноводства отечественных сортов и гибридов зерновых, подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Большое количество зарегистрировано и находится на стадии регистрации.
На прошедшей в рамках АгроФестиваля конференции специалисты сельского хозяйства делились опытом и высказывали мнения по вопросам снижения негативного воздействия засухи (что стало особенно актуальным в нынешнем году), применения инновационных средств защиты и листового питания растений, селекционной работы.
На демонстрационных полях участники АгроФестиваля познакомились с лучшими сортами озимой пшеницы селекции "Щелково Агрохим": Изумруд Дубовицкого, ДФ 2020, Ермоловка. Также им были продемонстрированы новые сорта, в настоящее время переданные на госсортоиспытания: Интеза, Сократ, Зюгановка.
"Щелково Агрохим" также реализует масштабный проект по селекции и семеноводству подсолнечника. При осмотрах посевов аграрии оценили качество гибридов этой культуры, в том числе популярный Кречет, вошедший в топ-10 по объемам высева в 2024 году.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами