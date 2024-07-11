Передовая инженерная аэрокосмическая школа: есть первый выпуск!

Более трети выпускников первого набора ПИАШ Самарского университета им. Королева заслужили дипломы с отличием.

В Передовой инженерной аэрокосмической школе (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва состоялся первый выпуск. В "первой волне", 15 июня получили дипломы 15 бакалавров, а 9 июля документы об окончании ПИАШ торжественно вручили еще 13-ти выпускникам бакалавриата и 30-ти магистрам. Это специалисты по космическому машиностроению, информационным технологиям, авиастроители и двигателестроители.

Так совпало, что самый первый выпуск в Куйбышевском авиационном институте (сейчас Самарский университет им. Королёва) состоялся 80 лет назад. В 1944-м дипломы инженеров-технологов получили всего 10 человек: 9 по специальности моторостроение и один — по самолетостроению. Всего 10 инженеров, но для вуза, с момента создания которого тогда прошло всего два года, это был огромный шаг вперед, первая большая победа.

Почему же сегодня, когда ежегодно стены Самарского университета им. Королёва покидают около трех тысяч дипломированных молодых специалистов, из которых более тысячи инженеры, 58 первых выпускников ПИАШ — это такая же значимая победа?

"Буквально несколько дней назад, во время рабочей встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с президентом России Владимиром Путиным речь шла именно о передовых инженерных школах, об их первом выпуске, а значит и о вас, — обратился к выпускникам на церемонии вручения дипломов заместитель ректора, директор ПИАШ Самарского университета им. Королёва Иван Ткаченко. — Мы с вами участники очень важного для страны проекта, цель которого — состыковать высшую школу и индустрию, а главным результатом должно стать то, чтобы вы, инженеры новой формации, придя на предприятия, создавали и передовые продукты, и передовые технологии".

Позади у ребят два года учебы по новым оригинальным образовательным программам, занятия в новых образовательных пространствах, участие в сложных исследовательских проектах, стажировки и работа с наставниками. А впереди у каждого из выпускников — свой путь. Кто-то уже выбрал предприятие, на котором начнется его инженерная карьера, кто-то пока сравнивает предложения работодателей, а кто-то твердо решил, что останется в alma mater и посвятит себя науке.

В 2022 году Даниил Искворин и Анастасия Крюкова выдержали конкурс и попали в первый набор магистратуры ПИАШ. Сегодня им вручили дипломы магистров с отличием. Анастасия окончила магистратуру по направлению "Авиастроение", ее специальность "Инновации и цифровизация в производстве летательных аппаратов". Даниил — двигателист, его магистерская специальность увязывает инженерию и информатику — "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении". Почему они, получив диплом бакалавра, предпочли вместо традиционной и востребованной инженерной магистратуры поступать в магистратуру Передовой инженерной аэрокосмической школы?

"Сейчас в производство летательных аппаратов повсеместно внедряются инновационные цифровые технологии, происходит его автоматизация, роботизация. Мне понравилось, что в ПИАШ, в отличие от традиционной магистратуры, есть возможность все это изучить и использовать в своей работе", — поделилась Анастасия Крюкова.

Во время учебы в магистратуре преподаватели заинтересовали студентку имитационным моделированием. Эта тема вообще не входила в учебную программу, но в ПИАШ созданы все условия для ее изучения, и Анастасия этим воспользовалась. Для Даниила возможность освоить и применять цифровые технологии тоже стала решающим аргументом в выборе магистратуры.

"Поступив в магистратуру ПИАШ, я развил компетенции, которые получил в бакалавриате Института двигателей и энергетических установок, и в дополнение к ним приобрел новые — те, что осваивают студенты Института информатики и кибернетики. Такой специальности, на которой я учился в ПИАШ, в традиционной магистратуре ИДЭУ нет", — обосновал свой выбор Даниил Искворин.

Мультидисциплинарность — одна из "изюминок" образовательных программ ПИАШ. Здесь каждый из студентов приобретает ряд смежных компетенций — в частности, в области цифровых технологий. А некоторые выпускники инженерных бакалавриатов в магистратуре вообще с головой погружаются в IT.

Даниил Искворин — один из участников проекта по созданию одного из ключевых подразделений Передовой инженерной аэрокосмической школы — киберфизической фабрики малоразмерных газотурбинных двигателей. Он занимался адаптацией программного обеспечения. Проект дал ему бесценный опыт работы в команде. Аналогичный опыт получила и Анастасия Крюкова, участвовавшая в проектах по управлению качеством, по разработке беспилотников. Она даже побывала в роли наставника, делясь своими знаниями по имитационному моделированию со студентами бакалавриата ПИАШ.

Да, учиться в Передовой инженерной аэрокосмической школе сложнее, чем по традиционным инженерным программам. Тем не менее каждый четвертый бакалавр ПИАШ (7 из 28) удостоился диплома с отличием. Среди магистров обладателей "красного" диплома ещё больше — практически половина, 14 из 30. А в целом первый выпуск на треть состоит из ребят, подтвердивших высший уровень знаний и навыков работы.

"Вы — те, кто открыл первую страницу большой книги успеха Передовой инженерной аэрокосмической школы. Сегодня вам вручили заветные дипломы, но история только начинается. У вас впереди большое будущее, а мы с удовольствием будем следить за тем, как складывается ваша карьера, ваша судьба", — напутствовал выпускников Иван Ткаченко.

Он отметил, что современная реальность требует от инженера непрерывно развиваться и продолжать учиться всю жизнь, и ПИАШ предоставляет для этого все возможности. С 2022 года здесь запущено несколько программ дополнительного профобразования и повышения квалификации, а в перспективных планах — организация собственной аспирантуры.

Развитие Передовой инженерной аэрокосмической школы невозможно без индустриальных партнёров. Одним из них является ПАО "ОДК — Кузнецов". А для выпускников ПИАШ это один из ключевых работодателей.

"Вы — взрослые, состоявшиеся люди. Тем из вас, кто планирует связать жизнь с наукой и поступать в аспирантуру, желаю успехов в учебе и новых открытий. А тем, кто выбрал инженерную карьеру — успешной трудовой деятельности на предприятиях нашей Родины", — с такими пожеланиями обратился к молодым специалистам Владимир Павлов, заместитель генерального конструктора по научной работе ПАО "ОДК — Кузнецов".

В день расставания хочется сказать своим воспитанникам самое важное. Преподаватели Передовой инженерной аэрокосмической школы нашли те самые подходящие слова, которые будут вспоминаться вчерашним студентам и через много лет.

"Вы — лучшие, вы — будущая инженерная элита. Не бойтесь мечтать, не бойтесь ответственности, не бойтесь совершать ошибки и никогда не сдавайтесь! И помните: двери Передовой инженерной аэрокосмической школы всегда открыты для вас", — напутствовал выпускников заместитель директора ПИАШ Виталий Смелов.

Заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Дмитрий Антипов был краток и точен: "Вы — первый выпуск Передовой инженерной аэрокосмической школы, и я желаю вам быть первыми во всём!"

А заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Андрей Болдырев пожелал молодым людям быть счастливыми и востребованными: "Хочу пожелать вам счастья, потому что счастье — это самое главное, ради чего живет человек. И конечно, желаю вам всегда быть востребованными, потому что это — одна из составляющих счастья".

Быть первым, быть лучшим, не бояться ответственности, мечтать, вести за собой других и знать, что в alma mater о тебе помнят и радуются твоим успехам — с таким напутствием можно браться за решение любых задач.