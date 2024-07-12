Дошло до прокуратуры: сотрудникам тольяттинской гимназии не удалось замять драку между учениками

Прокуратура Комсомольского района Тольятти организовала проверку в гимназии № 39 после жалоб в соцсетях о драке между учащимися, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
Выяснилось, что в начале апреля на территории гимназии между учащимися пятых классов произошла драка. Два участника конфликта получили травмы: ушиб лобной области и тупую травму живота, им понадобилась медицинская помощь, которая была оказана в детской больнице.
Сотрудники образовательного учреждения попытались замять инцидент, и не доложили о нем в органы системы профилактики.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье "Непредставление сведений (информации) в отношении учреждения образования и его директора", по итогам рассмотрения они привлечены к ответственности в виде предупреждения.
"В адрес директора гимназии внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению подобных нарушений в будущем", - рассказали в надзорном ведомстве.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...