Из горящего здания бывшего ТЦ "Захар" эвакуировали 300 человек

В пятницу, 12 июля, в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о задымлении на втором этаже бизнес-центра "ЗИМ" (бывший ТЦ "Захар") на ул. Ново-Садовой, 106 в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Пожару присвоили повышенный ранг вызова - "Пожар № 2".

"Прибывшие подразделения установили, что на втором этаже в офисе 119в происходило тление офисной мебели и техники", - отмечается в сообщении.

В 10.36 пожар был ликвидирован на площади 2 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек.

Для тушения пожара привлекались 59 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек, 14 единиц техники.