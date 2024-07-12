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"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с СамГТУ

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). На базе вуза стартует программа целевого обучения "ProТОАЗ", которая позволит студентам получить ряд преимуществ в процессе получения высшего образования.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Стипендиальная программа предполагает бонусную систему для абитуриентов, поступающих на кафедру "Газопереработка, водородные и специальные технологии". По итогам сессии компания будет выплачивать студентам ежемесячную стипендию, а также предоставит возможность для прохождения практики и оплачиваемой стажировки. После окончания вуза гарантировано предоставление служебного жилья и трудоустройство в "Тольяттиазот".

ТОАЗ и СамГТУ успешно взаимодействуют на протяжении восьми лет. Студенты могут познакомиться с действующим производством на экскурсиях по предприятию и принять участие в профильных конференциях. Около 50% дипломных проектов выпускников вуза основывается на технологических процессах, действующих на промплощадке Компании.

После подписания соглашения были намечены планы по развитию как со стороны "Тольяттиазота", так и со стороны университета. Самые масштабные проекты — стажировка профессорско-преподавательского состава и обновление материально-технической базы кафедры.

"География сотрудничества ТОАЗа с ведущими учебными заведениями области расширяется, пополняется список надежных партнеров. "Тольяттиазот" открыт для молодых специалистов и предоставляет им дополнительные возможности для развития. Будем рады, если свою карьеру студенты СамГТУ начнут строить в компании, тем более что стипендиальная программа предоставляет для этого все возможности", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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