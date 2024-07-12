"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с СамГТУ

"Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). На базе вуза стартует программа целевого обучения "ProТОАЗ", которая позволит студентам получить ряд преимуществ в процессе получения высшего образования.
Стипендиальная программа предполагает бонусную систему для абитуриентов, поступающих на кафедру "Газопереработка, водородные и специальные технологии". По итогам сессии компания будет выплачивать студентам ежемесячную стипендию, а также предоставит возможность для прохождения практики и оплачиваемой стажировки. После окончания вуза гарантировано предоставление служебного жилья и трудоустройство в "Тольяттиазот".
ТОАЗ и СамГТУ успешно взаимодействуют на протяжении восьми лет. Студенты могут познакомиться с действующим производством на экскурсиях по предприятию и принять участие в профильных конференциях. Около 50% дипломных проектов выпускников вуза основывается на технологических процессах, действующих на промплощадке Компании.
После подписания соглашения были намечены планы по развитию как со стороны "Тольяттиазота", так и со стороны университета. Самые масштабные проекты — стажировка профессорско-преподавательского состава и обновление материально-технической базы кафедры.
"География сотрудничества ТОАЗа с ведущими учебными заведениями области расширяется, пополняется список надежных партнеров. "Тольяттиазот" открыт для молодых специалистов и предоставляет им дополнительные возможности для развития. Будем рады, если свою карьеру студенты СамГТУ начнут строить в компании, тем более что стипендиальная программа предоставляет для этого все возможности", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.