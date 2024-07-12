"Росгосстрах": каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину

Для большинства россиян новизна автомобиля — не самый принципиальный фактор при покупке. Чаще всего респонденты ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК "Росгосстрах"¹. При этом половина автовладельцев (51%) выбирают именно подержанные автомобили.

Основными факторами при выборе машины для россиян оказались стоимость (54%), марка (45%), а также класс и характеристика авто (20%). В топ-5 ключевых параметров также вошли объем двигателя (13%) и расход топлива (13%).

Изучать сравнительные характеристики разных авто россиянам приходится довольно регулярно: 39% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4–5 лет, четверть пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет, чуть меньше (22%) — раз в 2-3 года. 14% респондентов полагают, что машина может служить своему владельцу более 10 лет. Правда, продать ее потом будет непросто: 41% опрошенных утверждают, что не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста.

К более "молодым" машинам респонденты относятся благосклонно, при этом они обращают внимание на то, насколько интенсивно эксплуатировался подержанный автомобиль. По мнению 47% респондентов, выбирающих подержанные авто, оптимальный пробег составляет 50–100 тысяч километров. Машины с пробегом более 150 тысяч километров 44% респондентов даже не готовы рассматривать.

Покупая автомобиль, 28% респондентов делают выбор в пользу седанов — этот тип кузова наиболее востребован как у мужчин (30%), так и у женщин (25%). Вторым по популярности у мужчин стал кроссовер — его предпочитают 29% респондентов. У женщин на втором месте рейтинга расположился хэтчбек (19%). В тройку самых популярных у мужчин также входят внедорожники, их выбирают 14% опрошенных. Дамы же отдали третье место кроссоверу (18%).

38% россиян при покупке автомобиля обращаются в дилерские центры, 30% приобретают автомобили у частных продавцов, 15% опрошенных обращаются в сервисы подержанных автомобилей, еще 12% — ездят на авторынки. Только 5% респондентов приобретают автомобиль через параллельный импорт.

"Хотя продажи новых легковых автомобилей в нашей стране в последнее время растут, большинство сделок на авторынке заключается все же с подержанными машинами. Так, например, по данным агентства "Автостат", в мае автомобилей с пробегом было продано в четыре раза больше, новых. При этом, учитывая стоимость машин и их ограниченное предложение на рынке, автомобилисты стараются финансово защитить свои вложения — хотя бы по усеченным программам страхования, — говорит директор по развитию каско физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — С учетом этой потребности в нашей компании сформирована широкая линейка продуктов каско для автомобилей с пробегом: с неполным покрытием, с возможностью рассрочки платежа, с франшизой после первого или второго страхового случая. Конечно, франшиза — это часть убытка, за которую клиент несет ответственность самостоятельно, но она значительно помогает снизить размер страховой премии. Причем по программам полного каско в "Росгосстрахе" действует так называемая "франшиза виновника" — если авария произошла не по вине страхователя, и есть установленное третье лицо-виновник, то франшиза при урегулировании страхового события применена не будет".

¹ Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1249 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ