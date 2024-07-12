"Росгосстрах": каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину

Для большинства россиян новизна автомобиля — не самый принципиальный фактор при покупке. Чаще всего респонденты ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК "Росгосстрах"¹. При этом половина автовладельцев (51%) выбирают именно подержанные автомобили.
Основными факторами при выборе машины для россиян оказались стоимость (54%), марка (45%), а также класс и характеристика авто (20%). В топ-5 ключевых параметров также вошли объем двигателя (13%) и расход топлива (13%).
Изучать сравнительные характеристики разных авто россиянам приходится довольно регулярно: 39% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4–5 лет, четверть пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет, чуть меньше (22%) — раз в 2-3 года. 14% респондентов полагают, что машина может служить своему владельцу более 10 лет. Правда, продать ее потом будет непросто: 41% опрошенных утверждают, что не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста.
К более "молодым" машинам респонденты относятся благосклонно, при этом они обращают внимание на то, насколько интенсивно эксплуатировался подержанный автомобиль. По мнению 47% респондентов, выбирающих подержанные авто, оптимальный пробег составляет 50–100 тысяч километров. Машины с пробегом более 150 тысяч километров 44% респондентов даже не готовы рассматривать.
Покупая автомобиль, 28% респондентов делают выбор в пользу седанов — этот тип кузова наиболее востребован как у мужчин (30%), так и у женщин (25%). Вторым по популярности у мужчин стал кроссовер — его предпочитают 29% респондентов. У женщин на втором месте рейтинга расположился хэтчбек (19%). В тройку самых популярных у мужчин также входят внедорожники, их выбирают 14% опрошенных. Дамы же отдали третье место кроссоверу (18%).
38% россиян при покупке автомобиля обращаются в дилерские центры, 30% приобретают автомобили у частных продавцов, 15% опрошенных обращаются в сервисы подержанных автомобилей, еще 12% — ездят на авторынки. Только 5% респондентов приобретают автомобиль через параллельный импорт.
"Хотя продажи новых легковых автомобилей в нашей стране в последнее время растут, большинство сделок на авторынке заключается все же с подержанными машинами. Так, например, по данным агентства "Автостат", в мае автомобилей с пробегом было продано в четыре раза больше, новых. При этом, учитывая стоимость машин и их ограниченное предложение на рынке, автомобилисты стараются финансово защитить свои вложения — хотя бы по усеченным программам страхования, — говорит директор по развитию каско физических лиц ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — С учетом этой потребности в нашей компании сформирована широкая линейка продуктов каско для автомобилей с пробегом: с неполным покрытием, с возможностью рассрочки платежа, с франшизой после первого или второго страхового случая. Конечно, франшиза — это часть убытка, за которую клиент несет ответственность самостоятельно, но она значительно помогает снизить размер страховой премии. Причем по программам полного каско в "Росгосстрахе" действует так называемая "франшиза виновника" — если авария произошла не по вине страхователя, и есть установленное третье лицо-виновник, то франшиза при урегулировании страхового события применена не будет".
¹ Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1249 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.