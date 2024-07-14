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Никита Требунских победил в соревнования юных мотогонщиков

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гонщик "Мега-Лада" Никита Требунских стал победитель всероссийских соревнований в классе 80 см³.

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"

Всероссийские соревнования юных мотогонщиков — гонки на гаревой дорожке (класс 80) завершились в Новосибирске.

Соревнования прошли на трассе мотодрома ДОСААФ, а участниками стали 13 спортсменов из Тольятти, Балаково и Новосибирска.

Победителем стал тольяттинец Никита Требунских, Иван Зинченко — бронзовый призер.

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