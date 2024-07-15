В Самарской области снова ожидают жару

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 15 по 17 июля.
В понедельник, 15 июля, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.
16 числа и 17 числа в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °C, днем +26…+31 °C.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?