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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной.

В связи с этим с 19 июля по 01 августа 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областной столицы в границах улиц: ул. Авроры — ул. Больничная — ул. Аэродромная — ул. Дзержинского — ул. Мяги — ул. Гагарина — ул. М. Тореза — ул. Н. Панова — К. Маркса — ул. Луначарского — пр. Ленина — ул. Мичурина — ул. Дачная — ул. Челюскинцев — ул. Мечникова — ул. Урицкого — ул. Агибалова — ул. Ново-Садовая — ул. Лейтенанта Шмидта — ул. Рабочая — ул. Часовая — ул. Волгина — ул. Партизанская — ул. Ерошевского — ул. Красноармейская — пр. Масленникова — ул. Братьев Коростелевых — ул. Арцыбушевская, ул. Вилоновская — ул. Владимирская — ул. Венцека — ул. Г. Митерева — ул. Коммуниcтическая.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности:

  • не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами;
  • не приближаться к местам выхода воды и просадки грунта;
  • не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобильный транспорт и прочее имущество.

Кроме того, необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.

Гид потребителя

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